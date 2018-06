Uz kora "Lins" koncertu Lindes parkā būs bezmaksas autobuss

29. jūnijā plkst. 20 Lindes parkā Birzgales pagastā Ķeguma jauktais koris "Lins" ar brīvdabas koncertu "Lins paliek lins, viņš dabu svin..." atzīmēs piecu gadu jubileju, informē kora dalībniece Dace Tribocka.

Ar pašvaldības atbalstu tiek organizēts bezmaksas autobuss uz koncertu no Rembates. Interesentiem jāpiesaka brauciens līdz 28. jūnijam, zvanot pa tālr.22010300 (Dace Māliņa). Plānots, ka autobuss no Rembates aties 19.20 un no Ķeguma Tautas nama 19.40.

Organizatori arī vērš uzmanību, ka lietus gadījumā koncerts notiks Lindes parka nojumē, kas ir pietiekami plaša – vietas pietiks visiem!

Kora "Lins" pirmsākumi meklējami Ķeguma komercnovirziena vidusskolā, kur divu gadu laikā kolektīvs sevi pierādīja kā spēcīgu kori, izcīnot iespēju piedalīties XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos. Pēc šī lielā notikuma skolas absolventi izteica vēlmi turpināt dziedāt korī. Tad arī dzima ideja par Ķeguma jaukto kori – kolektīvu, kas apvienotu dziedāt gribošos jauniešus no Ķeguma novada un ne tikai. 2013. gada 7. septembrī pirmo reizi Ķeguma tautas namā tikās jaunieši, kuri atsaucās aicinājumam dziedāt Ķeguma jauktajā korī. Visus šos gadus kori vada diriģente Maira Līduma.

Šogad koris Ogres apriņķa koru skatē izcīnīja godpilno augstāko pakāpi un piedalījās Koru karu pusfinālā Rīgā, sacenšoties ar 36 augstākās pakāpes Latvijas koriem. Un, protams, kora dalībnieki kuplinās dziedātāju rindas XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos, kas norisināsies Rīgā no 30.jūnija līdz 8. jūlijam.

Jubilejas koncerta norises vieta nav nejauša. Koris vēlas popularizēt unikālu vietu Ķeguma novadā – Lindes parku, kuram 2017. gadā apritēja 250 gadu un tas atrodas pasakainā vietā Daugavas krastā. Johans fon Plettenbergs 16. gadsimtā te uzcēla lielu muižu, ko dēvēja par Lielo Daugavas muižu. Vēlāk muižu nopirka Hānu dzimta, bet pirmā pasaules karā tā tika nopostīta. Šodien saglabājies parks ar vairākām terasēm un Holandes liepu labirints. Bet vienīgā būve, kas izdzīvojusi laika ritos, ir Lindes muižas vārti, barokāls paviljons, ko atjaunojis Lindes parka tagadējais īpašnieks.

Ņemot vērā, ka koncerts norisināsies brīvdabā, aicina apmeklētājus saģērbties atbilstoši laika apstākļiem un iespēju robežas līdzi ņemt segas, pledus utt.

