24. un 25.maijs Ķeguma novada svētki

Kā jau ierasts, maija pēdējā nedēļas nogalē notiks Ķeguma novada svētki -"Tāls ir zvaigznes ceļš", kurus svinēs Ķeguma parkā.

24.maijs "Zvaigznēm nosēts ceļš"

19.00 Ķeguma novada amatiermākslas kolektīvu koncerts un diskotēka (Skatuve)

Aicinām uz Ķeguma novada svētku pirmās dienas koncertu, kurā uzstāsies bērnu un senioru kolektīvi. Pēc koncerta apmeklētājiem būs iespēja atpūsties kopā ar DJNils.

21.00 Nakts orientēšanās (Pie tautas nama)

Svētku orientēšanās bez mehanizētiem transportlīdzekļiem, kuras laikā jāatrod noteiktie punkti. Stars pie Ķeguma Tautas nama. Lūdzam pirms dalības sacensībās iepazīties ar nolikumu. Sacensības ir bezmaksas, pieteikties varēs 24.maijā plkst.20.30.

25.maijs „Tāls ir zvaigznes ceļš”

08.00 Svētku gadatirgus (Liepu aleja)

Aicinām amatniekus, mājražotājus un tirgoties gribētājus pieteikties tirgum līdz 20.maijam, zvanot uz tālruni – 22010300 (Liene). Tirgoties un iepirkties būs iespēja līdz plkst.13.00.

09.00 Svētku dievkalpojums, piedalās sieviešu koris "Pērles" (Ķeguma evaņģēliski luteriskā baznīca)

Ķeguma evaņģēliski luteriskajā baznīcā notiks svētku dievkalpojums. Kalpos mācītājs Ingus Dāboliņš. Uzstāsies Birzgales Tautas nama sieviešu koris „Pērles”.

09.30 Aktīvais funkcionālais SUP dēļu treniņš (Pludmale)

Kopā ar Jevgēniju Gavrilovu sāksim rītu aktīvi, vienā no populārākajiem Ķeguma novada ūdens atpūtas sporta veidiem – aktīvo SUP dēļu treniņu.

11.00 Piepūšamās atrakcijas (Ķeguma parks)

Visus mazākos svētku apmeklētājus gaidīsim patruļas suņu piepūšamajā atrakcijā līdz plkst.17.00.

11.00 PIF PAF (Ķeguma Tautas nama parks)

Viens no Latvijas vadošajiem peintbola parkiem „PIF PAF” piedāvās lāzertagu un citas ar peintbolu saistītās aktivitātes.

11.30 Terapijas suņi (Dienas centra teritorija)

Sadarbībā ar servisa suņu biedrību „Teodors” aicinām iepazīties ar canis terapiju, kas ir metode, kas pastiprina cilvēka rehabilitācijas efektivitāti, izmantojot speciāli selekcionētu un apmācītu suni. Canis terapija spēj darīt brīnumus un palīdzēt atveseļoties gan bērniem, gan pieaugušajiem. Glāsts, skatiens vai pat vienkārši klātbūtne var būt dziedējošāka par tablešu kalniem – tas jau sen vairs nav tikai tautas dziednieku padoms, bet arī zinātniska atziņa. Pagājušā gadsimta vidū sākās pirmie pētniecības darbi, skaidrojot, kādu iespaidu uz dažādām slimībām atstāj dzīvnieku klātbūtne.

12.00 Lielās koka galda spēles (Ķeguma parks)

Galda spēles ir lielisks veids, kā ģimenei vai kompānijai kopā atraktīvi pavadīt brīvo laiku. Tas ir brīnišķīgs veids kā radīt jautrību, izklaidēties ar bērniem vai vienaudžiem un attīstīt loģisko domāšanu.

10.00 Bērnu futbols (Stadions)

Ķeguma komercnovirziena vidusskolas stadionā notiks futbola sacensības bērniem (13 gadi un jaunāki). Laukumā 5 spēlētāji un vārtsargs. Dalība sacensībās ir bezmaksas. Pieteikšanās 25.maijā līdz plkst.9.45 pie sacensību tiesneša Jāņa Cīruļa.

Apbalvošana – pēc sacensību noslēguma.

11.00 Pludmales volejbols (Ķeguma pludmale)

Ķeguma pludmalē volejbola sacensības 2 pret 2. Komandā var būt arī dāmas.

Dalības maksa no komandas – 5 EUR. Pieteikšanās līdz plkst.10.45 pie sacensību tiesneša Edgara Siliņa. Apbalvošana – svētku koncertā uz lielās skatuves.

14.00 Sporta veterānu sacensības (Stadions)

Ķeguma komercnovirziena vidusskolas stadionā vieglatlētika - mešanas disciplīnas veterāniem (kungi veterānu sporta disciplīnās var piedalīties no 35 gadu vecuma, savukārt dāmas – no 30 gadu vecuma). Dalība sacensībās ir bezmaksas. Uzvarētāji tiks noteikti pēc WMA koeficienta. Pieteikšanās no plkst.13.20 līdz plkst.13.45 sacensību vietā. Apbalvošana – svētku koncertā uz lielās skatuves.

16.00 Ielu basketbols (Stadions)

Ķeguma komercnovirziena vidusskolas stadionā notiks ielu basketbola sacensības 3 pret 3. Komandā var būt arī dāmas. Dalības maksa no komandas – 5 EUR. Pieteikties sacensībām var no plkst.15.20 – 15.45 pie tiesneša Edgara Siliņa. Apbalvošana – svētku koncertā uz lielās skatuves.

12.00 Mākslas studijas meistarklase "Laiks mākslai" (Pie tautas nama)

Būs iespēja iegādāties jauno mākslinieku veidotos oriģināldarbus. Kopā veidosim jaunu mākslas ceļu, apgleznojot apavus un piešķirot tiem otro dzīvi.

12.30 Astrologs Andris Račs (Dienas centra teritorija)

Viens no Latvijas atpazīstamākajiem astrologiem vairāk kā stundas garumā iepazīstinās ar visiem horoskopiem, to raksturīgākajām īpašībām un stiprajām pusēm.

13.00 Radošās darbnīcas (Pie tautas nama)

Kopā ar radošajām Ķeguma dāmām aicinām veidot dažādas dekorācijas, radoši izpausties un jautri kopā pavadīt laiku.

13.00 Sejiņu apgleznošana un hennas tetovējumi (Pie tautas nama)

Kā katru gadu aicinām visus bērnus uz sejiņu apgleznošanu, kā arī vecākus, jauniešus – izmantot iespēju un iegūt skaistu hennas tetovējumu, kas nomazgāsies jau pēc nedēļas.

14.30 Dūmu – burbuļu šovs (Skatuve)

Aicinām bērnus uz maģisko burbuļu šovu, kurā ziepju burbulīši ir pildīti ar dūmiem.

Pie lielās skatuves varēs gan padejot DJ mūzikas pavadījumā, gan noķert kādu no dūmu burbuļiem.

15.00 Uģis Kuģis ar lekciju "Priecāties par dzīvi" (Dienas centra teritorija)

Vēdiskais skolotājs Uģis Kuģis vadīs lekciju, kurā stāstīs kā ikdienas rutīnā, steigā sajust dzīves prieku un baudīt skaistos mirkļus.

15.30 Zemessardzes tehnikas demonstrējumi (Ķeguma parks)

LR Zemessardzes 2. Vidzemes brigades ZS 54. Inženiertehniskā bataljona tehnikas demonstrējumi, varēs aplūkot arī zemessarga ekipējumu un izbaudīt dienesta kareivja aprīkojuma smagumu.

16.00 Svētku zupa (Ķeguma parks)

Pēc dienas aktivitātēm visus svētku apmeklētājus cienāsim ar zupu. Domājot par veģetāriešiem, piedāvāsim arī svētku zupu bez gaļas produktiem.

16.00 Ogres motokluba "Rēgi" parāde (No tautas nama)

Kopā ar Ogres motokluba "Rēgi" biedriem varēs vērot un atbalstīt motociklu parādi zvaigžņu ceļā gar Ķeguma komercnovirziena vidusskolu, kā arī pēc tam būs iespēja aplūkot spēkratus, uzdot interesējošos jautājumus un nofotografēties.

18.00 Svētku gājiens (No tautas nama)

Atsāksim tradīciju – doties svētku gājienā. Aicinām gan atbalstīt mūsu kolektīvus, gan pašiem doties gājienā, līdzi ņemot svētku pušķus. Gājienu sāksim no Ķeguma Tautas nama un to turpināsim, izejot zvaigžņu ceļu gar Ķeguma komercnovirziena vidusskolu.

18.30 Ķeguma novada amatiermākslas kolektīvu koncerts (Skatuve)

Aicinām uz Ķeguma novada svētku lielkoncertu. Koncerta laikā apbalvosim godalgotos sportistus un izlozēsim vērtīgas balvas. Loterijas kuponu varat atrast lappuses apakšā, svētku dienā to varēsiet novietot urnā pie Ķeguma Tautas nama.

Atgādinām, ka balvas saņems tie svētku apmeklētāji, kuri atradīsies svētku koncertā.

20.30 Uguns šovs (Pie dienas centra)

Pie Ķeguma Tautas nama aicinām uz Uguns šovu, kurā dejas pavadījumā tiks izpildīti dažādi kaskadieru triki, kas liks elpai aizrauties.

21.30 Intars Busulis (Lielā skatuve)

Pirmo reizi uz Ķeguma pilsētas lielās skatuves uzstāsies latviešu mūziķis, trombonists un dziedātājs Intars Busulis, kopā ar abonementa orķestri. Kā saka pats Intars Busulis: "Mans lielais mērķis dzīvē, - lai paliek noslēpums, jo daudz interesantāks ir pats ceļš…"

23.00 Strūklaku šovs (Ķeguma parks)

Vērienīgākais Baltijas strūklaku šovs, kas priecē skatītājus ar aizraujošu, neredzētu un pasakainu šovu uz ūdens.

23.30 Svētku salūts (Ķeguma parks)

Ķeguma novada svētku salūts, kurā ieraudzīsim zvaigznes, brīnumus un spilgto krāsu burvību atspīdam Ķeguma debesīs.

23.45 Zaļumballe ar grupu "Bruģis" un DJ "Alvis" (Skatuve)

Aicinām svētkus noslēgt zaļumballē kopā ar lielisko grupu "Bruģis" un DJ Alvi, dejojot līdz pat rīta gaismai.

24. un 25.maijā būs iespēja izmantot pašvaldības transportu:

24.maijā

18.00 Rembate – 18.20 Glāzšķūnis – 18.40 Ķegums

18.00 Berkava – 18.15 Bekuciems – 18.25 Tome – 18.40 Ķegums

16.20 Birzgale – 17.00 Ķegums

Autobusi maršrutus atpakaļceļā veiks plkst.22.00.

25.maijā

7.50 Rembate – 8.10 Glāzšķūnis – 8.30 Ķegums

7.50 Berkava – 8.05 Bekuciems – 8.15 Tome – 8.30 Ķegums

8.30 Birzgale – 9.10 Ķegums

12.00 Ķegums – 12.20 Glāzšķūnis – 12.40 Rembate – 12.55 Ķegums

11.50 Ķegums – 12.05 Tome – 12.15 Bekuciems – 12.30 Berkava – 12.50 Ķegums

12.00 Ķegums – 12.40 Birzgale

16.40 Ķegums – 16.55 Glāzšķūnis – 17.15 Rembate – 17.30 Ķegums

16.30 Ķegums – 16.45 Tome – 16.55 Bekuciems – 17.10 Berkava – 17.30 Ķegums

16.45 Birzgale – 17.25 Ķegums

00.00 Ķegums – Glāzšķūnis – Rembate

00.00 Ķegums – Tome – Bekuciems – Berkava

03.00 Ķegums – Birzgale

