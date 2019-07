Ķeguma novada pašvaldībā uzsākusi darbu jaunā izpilddirektore

No šodienas, 24.jūlija, Ķeguma novada pašvaldības izpilddirektores amata pienākumus sākusi pildīt Anete Tomsone.

3.jūlija Ķeguma novada domes sēdē visi klātesošie deputāti (ar 14 balsīm "Par") atbalstīja līdzšinējās izpilddirektora vietnieces ievēlēšanu izpilddirektores amatā.

Anete Tomsone pēc izglītības ir transportbūvju inženieris, ieguvusi arī 1.līmeņa augtāko izglītību tiesību zinātnēs un papildizglītību mediatora profesijā.

Izpilddirektore līdz 2018.gada septembrim strādājusi Jūrmalas pilsētas pašvaldībā par projektu ieviešanas nodaļas vadītāja vietnieci - ikdienas darbā strādājot ar pilna cikla būvniecības projektu ieviešanu pašvaldībā, gan pašvaldības budžeta ievaros, gan piesaistot ārējos finanšu līdzekļus. Darba pieredze gūta gan strādājot valsts sektorā – Latvijas Republikas Saeimā, gan privātajā jomā, kas bija cieši saistīta ar izglītību – ceļu projektēšanā.

Kā stāsta Anete Tomsone, par tomēnieti viņa ir kļuvusi salīdzinoši nesen, jo pati nāk no Kurzemes puses. Uz Ķeguma novadu dzīves ceļš atvedis saistībā ar vīru, kura ģimene jau vairākās paaudzēs dzīvo Ķeguma novadā.

Jautājot par plāniem un iecerēm pašvaldībā Anete Tomsone atbild: "Mana dzīve mainījās, kad pārcēlos uz Ķeguma novadu. Izvērtējot līdz šim paveikto un plānojot tālākos nākotnes plānus, sapratu, ka iegūtās zināšanas un pieredzi, es vēlētos nodot videi, kas ir mums apkārt, kur esam mēs un kur aug arī mani bērni. Es redzu un ticu Ķeguma novadam kā pievilcīgai dzīves videi. Ikvienam no mums ir jāierauga, ka Ķeguma novads ir patiesi bagāts ar skaistu un vēl neskartu dabu, Daugavu. Vienlaikus Ķeguma pilsēta un novada ciemi atrodas gan pietiekami tuvu, gan tālu no Rīgas. Tuvums ļauj novadam būt sasniedzamam, savukārt tālums – sasniegt mieru, kas iegūstams atrodoties tālāk no pilsētas.

Mans mērķis, pirmkārt, Ķeguma novadu padarīt par pievilcīgu un veiksmīgu dzīves vidi esošajiem un topošajiem iedzīvotājiem, jo novada iedzīvotāji ir tie, kas spēj novadam dot iespējas augt un attīstīties. Otrkārt, Ķeguma novada pašvaldībai jākļūst par mūsdienīgu un efektīvu publisko pārvaldi, kura ir atvērta, sasniedzama un tuva ikvienam iedzīvotājam. Treškārt, es ļoti vēlētos veidot un stiprināt novada vienotību, jo domāju, ka šeit - Ķeguma novadā - esam tik mazi, lai strādājot un domājot kopā, kļūtu lieli un ievērojami!"

