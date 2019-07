Tiek atjaunots Rembates ceļš

Valsts autoceļam, kas ved uz Rembati, tiek veikta dubultā virsmas apstrāde. Pēc Ķeguma novada pašvaldības sarunām ar VAS "Latvijas Valsts ceļi" šogad norit darbi, lai uzlabotu ceļu seguma kvalitāti.

Pirms vairāk nekā gada dubultās virsmas apstrāde tika veikta līdz Lielvārdei, un šogad remontdarbi notiek arī atlikušajā posmā.

Ķeguma novada domes priekšsēdētājs Raivis Ūzuls: "Liels paldies par sadarbību, izrādīto interesi un vēlmi Latvijas Valsts ceļiem! Prieks, ka pašvaldība, motivējot un pievēršot uzmanību, šogad ir panākusi ceļa remontdarbus un iedzīvotāji varēs nokļūt līdz novada administratīvajam centram."

Ķeguma novada domes priekšsēdētāja vietnieks Kristaps Rūde: "Patiess prieks, ka beidzot rembatiešiem būs ceļš pa kuru viņi varēs braukt bez bēdām un ar prieku, jo nenoliedzami, ka viņi to bija pelnījuši! Vairāku gadu garumā, ilgā laika posmā, ir vairākkārt runāts par to, cik grūti ir panākt to, lai šo ceļa posmu varētu sakārtot. Šobrīd ar patiesu prieku varam teikt, ka tas beidzot ir noticis, un vairs nebūs jāklausās tukšos solījumos. Cenšamies un centīsimies palīdzēt Rembatei ar katru dienu kļūt skaistākai. Lai mums kopā izdodas!"

Rembates ceļš top divās kārtās – 2018.gadā tika sakārtoti ūdens atvadi, ieliktas jaunas caurtekas, izrakti grāvji un uzbērts dolomītšķembu maisījums, lai stiprinātu virsmas seguma konstrukciju. Savukārt šogad tiek uzlabots virsmas segums, izveidoti šķērskritumi, tiek veltņots, greiderēts un laistīts. Pirmajā kārtā tiek bērtas šķembas, tad tiek lieta nākamā kārta – emulsija un smalkāka frakcija. Nobeigumā pieķīlēšanai ar kaisītāju izkaisa frakciju un ar veltņiem tiek pieveltņots.

Kopējās objekta izmaksas ir 250 000 EUR no Valsts Autoceļu budžeta. Darbus veic VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs".

