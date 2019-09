Ķegumā norisinājās ikgadējais Sēņošanas čempionāts

Tradīcija - sēņošanas čempionāts Tomes mežos - aizsākās 2004. gadā, kad Latvijas Dabas muzejs kopā ar LLU meža fakultāti un Latvijas valsts mežiem to uzsāka.

Uz tradicionālo pasākumu tika uzaicināti arī Tomes pagasta darbinieki. Pienesums pasākumam bija mazas aktivitātes un izklaides ar čempionāta dalībnieku iesaistīšanu. 2007. gadā šo sēņošanas čempionātu pārņēma un sāka rīkot paši, kā vietējo Tomes pasākumu, vēlāk jau kā Ķeguma novada pasākumu.

Lai arī kādi laika apstākļi iekrīt – sēņošana notiek! Ja sēņu ir ļoti daudz, tad pirms starta paziņo par konkrētu sēņu lasīšanu, bet šogad, kad divus mēnešus ieilgušais sausums izkaltēja pat pieticīgās gailenes, ļāvām lasīt visas ēdamās sēnes.

Dalībnieku skaits pasākuma gados ir ļoti mainīgs - svārstās no 70 līdz pat 15, kā šogad. Interesantākais ir tas, ka par šo pasākumu lielāko interesi izrāda citu novadu iedzīvotāji vairāk kā savējie. Arī šajā reizē sēņotāji bija no Aizkraukles, Rīgas, Vecumniekiem, Ogres, Lielvārdes un tikai komandas "Ābolēni" un "Blondās mušmires" no Ķeguma. "Ābolēni" šim pasākumam ir uzticīgi daudzu gadu garumā.

Skolotājs Artūrs Ābols izmanto Ķeguma novada piedāvāto iespēju un saviem audzēkņiem popularizē šo lēto un aktīvo atpūtas veidu. Audzēkņi iegūst gan zināšanas par sēnēm, gan iemācās darboties komandā, gatavojot katru reizi citu savu komandas noformējumu. Arī šajā reizē tika atvesti uz mežu vairāku gadu gatavotie komandu karogi no kuriem izveidojām izstādi.

Sēņošanas čempionātā neizpaliek arī azarts, jo visi grib būt uzvarētāji un tikt pie dāvanām. Ja arī visiem netiek dāvanas, tad gards cienasts un labs noskaņojums noteikti. Sēņošanas čempionāta pirmās vietas ieguvēji - komanda ar nosaukumu "Cielaviņas armija", kopā salasot 1,210 kg sēņu. Otra vietā komanda ar nosaukumu "Meža filtrētāji" - kopējais sēņu svars 0,830 kg un trešajā vietā, salasot 0,145 kg, komanda "Blondās mušmires".

Vērtēti tika arī individuālie rezultāti, un visvairāk sēņu salasīja un pirmo vietu ieguva Velta Grumolde - 0,440 kg, otrajā vietā Iluta Soma - 0,385 kg. Trešo vietu ar sēņu svaru 0,325 ieguva Ilze Ķeniņa.

Vērtētas tika arī interesantākas sēnes un dabas veidojumi. Žūrija - Rihards Puriņš un Ina Grīsle - par ainaviskāko sēņu atradēju atzina Edgaru Pilderu, Lieni Lazdiņu apbalvoja par sēni, kas retāk sastopama mūsu mežos un Veltu Grumoldi - par košāko sēni.

Par interesantāko komandas noformējumu apbalvotas tika komandas "Cielaviņas armija" un "Ābolēni". Balvas tika arī pašam mazākajai dalībniecei Ancei Lūsei (nepilni divi gadiņi) un arī gados vecākajai dalībniecei - Viktorijai Grumoldei.

Pateicības vārdi daudzajiem šī pasākuma fotogrāfiem: Rihardam Puriņam, Eduardam Purviņam, Kintijai Sparānei un Jānim Putniņam no Fakti.lv. Paldies Tomes mežu biotopu pazinējai Inai Grīslei par sagatavotajiem dabas materiāliem un konkursa jautājumiem, paldies pagasta pārvaldes vadītajai Ilonai Ofmanei par atbalstu un aktīvu iesaistīšanos pasākuma organizēšanā, paldies gardas zupas autorei Velgai Zagorskai!

