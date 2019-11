Teritorijā aiz Ķeguma kapiem atklāta lapene

Šodien, 7.novembrī, teritorijā aiz Ķeguma kapiem, tika atklāta lapene.

AS "Latvijas Valsts meži" pārstāvji kopā ar Ķeguma novada domi, Ķeguma novada pensionāru biedrību, Latvijas kalnu riteņbraukšanas attīstības centru, Starptautisko soroptimistu klubu "Ogre – Ķegums" un Ķeguma novada orientēšanās sporta sekciju, pārrunāja teritorijas labākos apsaimniekošanas variantus un izveidoja plānu par nepieciešamajām rīcībām gan no pašvaldības puses, gan no AS "Latvijas Valsts meži".

Šogad, pateicoties AS "Latvijas Valsts meži" aktivitātei, jau ir izveidoti tiltiņi, kas ir gar pastaigu takām un MTB trasēm.

Kopā ar Ķeguma novada domes priekšsēdētāju Raivi Ūzulu, Ķeguma novada pensionāru biedrības valdes locekli Hariju Jaunzemu, AS "Latvijas Valsts meži" Meža apsaimniekošanas plānošanas vadītāju Jāni Belicki un AS "Latvijas valsts meži" Vidusdaugavas mežsaimniecības Ogres iecirkņa vadītāju Jāni Grīsli tika atklāta "Latvijas Valsts meži" veidotā atpūtas vieta nūjotājiem, gājējiem un Ķeguma novada iedzīvotājiem. Kā atzina AS "Latvijas Valsts meži" pārstāvji, ir padomāts arī par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un jaunajām māmiņām ar bērnu ratiņiem, jo šai lapenei piekļūt un baudīt meža apkārtni var ikviens.

Raivis Ūzuls: "Esmu patiesi gandarīts par paveikto darbu. Liels paldies AS "Latvijas Valsts meži” un visiem iesaistītajiem! Teritorijas labiekārtošana ir tikai sākums, jo šo teritoriju turpināsim attīstīt".

Kopā ar domes priekšsēdētāju tika pārrunāti arī tālākie plāni – uzturēšanas darbi, apkārtnes sakopšana un piemērošana pārgājieniem, informatīvā stenda uzlikšana un plānotie pasākumi. Kā stāstīja Harijs Jaunzems, nūjotāji Ziemassvētku pasākumu noteikti svinēs šajā atpūtas vietā.

AS "Latvijas Valsts meži"pārstāvji informē, ka šajā ziemā, pēc sala iestāšanās, notiks arī saimnieciskā darbība meža teritorijā, kurā tiks veikti kopšanas un sanitārcirtas darbi. Meža teritorijā, kas ir tuvāk "Zelta Zirga" motortrasei, darbi tiks veikti dienas gaišajā laikā.

