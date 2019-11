Ķegumā noslēgušies "Dārza dizaina kursi iesācējiem"

Īstenots iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projekts "Dārza dizaini kursi iesācējiem".

27.11.2019. Ķeguma dienas centrā veiksmīgi noslēdzās "Dārza dizaina kursi" iesācējiem. Pasniedzējas Ināras Karlapas vadībā, dalībnieces 2,5 mēnešu garumā, no septembra līdz novembrim, apguva kursu šādās tēmās: "Dārzu mākslas pamatlicēji Latvijā. Dārzu stili.", "Dārza plānošana, ierīkošana un zonējums.", "Kompozīcija dārzā.", "Zāliens. Augsne un tās tipi. Mulča un komposts.", "Kokaugi, to vainagu formas un ziedēšanas laiki.", "Dzīvžogi.", "Ziemcietes. Pavasarī un vasarā ziedošās ziemcietes.", "Rudenī ziedošās ziemcietes. Graudzāles. Divgadīgās puķes.", "Vasaras puķes. Rozes.", "Augu kompozīcijas dobēs.". Pavisam kopā tika novadītas 11 lekcijas, kuras ietvaros bija arī praktiskā nodarbība, kur dalībnieces īstenoja savu vīziju par kādu no pašvaldības publiskajām vietām, kurā nepieciešama apzaļumošana, dobju ierīkošana. Dalībnieču izveidotie darbiņi ir apskatāmi Ķeguma dienas centrā.

Neformālā gaisotnē dalībniecēm tika izsniegtas arī pieaugušo neformālās izglītības apliecības par kursu apguvi.

Dārza dizaina kursi iesācējiem tapa pateicoties Ķeguma novada pašvaldības iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursam, kurus realizēja biedrība Starptautiskais soroptimistu klubs "Ogre-Ķegums" biedres. Biedrības biedres pateicas dalībniecēm par izrādīto interesi un iesaistīšanos šāda veida kursu apguvē.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/kegums/45353