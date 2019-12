Latvijas Sporta veterānu - senioru savienības uzvarētāju kauss Ķeguma senioriem

30.novembrī Ķeguma novada delegācija – domes priekšsēdētājs Raivis Ūzuls, sporta pasākumu organizētājs Edgars Siliņš, Ķeguma Tautas nama vadītāja Liene Lazdiņa un pieci sporta seniori piedalījās Latvijas Sporta veterānu - senioru savienības (LSVS) XXII salidojumā Rīgā, Lielajā Ģildē.

Ķeguma novada sportisti saņēma 56.sporta spēļu III grupas uzvarētāju komandas kopvērtējuma kausu un LSVS apbalvojumus par ilggadīgu un aktīvu piedalīšanos veterānu – senioru sporta darbā un tā popularizēšanā. Kausu saņēma Agita Kaļva, Vaclavs Griņevičs, Harijs Jaunzems un Mirdza Aizsilniece.

Aizvadītais sacensību gads ir bijis visveiksmīgākais, jo pirmo reizi, sīvā 39 pilsētu un novadu komandu konkurencē, izcīnīta I vieta, bet absolūtajā vērtējumā, 70 komandu konkurencē, iegūta 14.vieta, kas arī ir vislabākais sasniegums kopš 2012.gada, kad sākām piedalīties LSVS sporta spēlēs.

Visveiksmīgāk šogad startēja 24 dalībnieki svaru bumbas celšanā, izcīnot 2. un 3.vietu 8 komandu konkurencē. Gandrīz katrs dalībnieks atgriezās mājup ar medaļu. Tajā pašā dienā un vietā startēja arī vieglatlēti, no kuriem daudzi sportisti vienlaikus startēja arī svaru bumbas celšanā, rezultātā dodot vajadzīgās ieskaites abos sporta veidos.

Vieglatlētikā ziemas posmā startēja 14 dalībnieki, pārvedot 19 dažāda kaluma medaļas un izcīnot 16.vietu. Savukārt vasaras posmā, piekāpjoties vien lielākajām pilsētām, 15 dalībnieki ar 31 medaļu ierindojās 8.vietā. Apsveicams rezultāts! Ceturtajā vietā ierindojās dambretisti, pavasara krosa skrējēji, komanda svaru stieņa spiešanā guļus. Piektā vieta tika iegūta galda tenisā, neskatoties uz to, ka individuāli izcīnīts pilns medaļu komplekts. Liels prieks par šahistu startu, jo 111 dalībnieku konkurencē no 25 komandām tika iegūta 6.vieta. Apsveicam Inetu Arbidāni ar 3.vietu, Rutu Auziņu ar 2.vietu savās vecuma grupās. Vairāk kā 200 dalībnieki no 44 komandām sacentās novusā. Šoreiz rezultāts bija pieticīgāks. Veiksies nākamgad!

Paldies visiem, visiem sportistiem par atsaucību, par katru startu un uzrādīto rezultātu neatkarīgi no izcīnītās vietas.

Aiz katras komandas starta stāv cilvēki, kuri ne tikai paši startē, bet arī sagatavo, nokomplektē un vada komandas piedalīšanos sacensībās, paldies Agitai Kaļvai, Vaclavam Griņevičam, Jurim Pivoram, Jānim Kantorim, Jurim Pūpolam, Aivaram Gailītim. Pateicība katram no jums un visiem kopā!

Paldies par atbalstu Ķeguma novada domei, domes priekšsēdētājam R.Ūzulam, Edgaram Siliņam, Lienei Lazdiņai, Kintijai Sparānei, Ilzei Kantorei un daudzajiem atbalstītājiem!

Uz tikpat veiksmīgiem startiem Jaunajā gadā!

M.Aizsilniece, komandas dalībniece

