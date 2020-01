Ķegumā Jauno gadu sāk ar kopīgu skrējienu pa pilsētas ielām

Jaunā gada pirmajā dienā Ķegumā pirmoreiz tika organizēts pasākums "Iesāc sportojot, turpini sportojot!", lai popularizētu veselīgu dzīvesveidu un skriešanu.

Organizatoru grupā apvienojušies: Ķeguma novada pašvaldības sporta pasākumu organizators Edgars Siliņš, Ķeguma Tautas nama vadītāja Liene Lazdiņa, Ķeguma Komercnozvirziena vidusskolas skolotājas Agita Kaļva un Liene Seržante.

"Iedvesmojoties no citu novadu Jaungada skrējieniem, apņēmāmies, ka arī Ķeguma novadā 2020. gadā varētu sarīkot ko līdzīgu," stāsta viena no pasākuma organizatorēm, veselīga dzīves veida atbalstītāja Liene Seržante. "Pirmajā pasākumā vēlamies noskaidrot, cik aktīvi ir ķegumieši. Plānots, ka piedalīsies arī dalībnieki no Baldones novada."

Liene Seržante un Agita Kaļva devās arī skrējienā kopā ar citiem dalībniekiem.

Agita Kaļva ir viena no pazīstamākajām Ķeguma novada vieglatlētēm, daudzu skrējienu dalībniece un godalgoto vietu ieguvēja, 2018.gadā kļuva par Latvijas un Baltijas čempioni 800m skrējienā un 4x100m stafetē savā vecuma grupā, pērn piedalījās un izcīnīja sudraba medaļu sacensībās "Izskrien Ogri!". Tie ir tikai daži no A.Kaļvas sasniegumiem.

"Starplaikos starp sacensībām ļoti patīkami izkustēties īsākā distancē un lēnākā tempā kopā ar pārējiem. Distancē esi viens un cīnies ar citiem sportistiem, bet šādu skrējienu pievilcība ir kopā būšana. Uzsvars tiek likts uz to, ka visi vienoti kopā izskrienam Ķegumu, nevis cīnāmies, par to, kurš skries ātrāk un pirmais finišēs," atklāj A.Kaļva. "Uz pasākumu aicinātas arī ģimenes ar bērniem. Ceru, ka šim skrējienam būs turpinājums, lai ķegumieši kļūtu arvien aktīvāki un veselīgāki."

Ķegumieši nebūt nedomā aprobežoties ar Jaungada skrējienu. Otrajās Lieldienās paredzēts turpināt jau pagājušajā gadā aizsāktās orientēšanās sacensības ģimenēm, Līgo svētkos iecerēts peldējums pāri Daugavai ar sup dēļiem, katamarāniem vai peldot. Arī šogad aktīvākie veselīga dzīves veida piekritēji piedalīsies tradicionālajā skrējienā "Rembates apļi". Gada nogalē - Otrajos Ziemassvētkos – plānots tālākais un ātrākais brauciens ar ragaviņām.

Jaungada skrējienam bija reģistrējušies 38 dalībnieki, taču daži vēl pievienojās pasākuma laikā. Ap pussimts ķegumiešu un pilsētas viesu varēs teikt, ka pretī Jaunajam gadam viņi devušies skriešus.

Visi, kuri bija finišējuši, saņēma speciāli šim pasākumam izgatavotas nozīmītes, kas kalpos par motivāciju dalībai citos veselīgu dzīvesveidu veicinošos pasākumos.

Skrējiena dalībniekus gaidīja arī silta tēja un našķi. Paldies par atbalstu pasākuma organizatori saka Ķeguma novada pašvaldībai un SIA "Fazer Latvija".

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/kegums/45606