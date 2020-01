SDK "Ķegums" prezentē horeogrāfes Ilutas Mistres jauno deju

Ķeguma Komercnovirziena vidusskolas Svinību zālē 11.janvārī norisinājās Ķeguma Tautas nama senioru deju kolektīva "Ķegums" un draugu koncerts "Ziemas viducī".

Sadraudzības koncertā uz vienas skatuves dejoja senioru deju kolektīvi: "Ziemeļblāzma" no Rīgas, "Suncele" no Suntažiem, "Senči" no Madonas, "Sidrabaine" no Ķekavas, "Rīgava" no Salaspils, vidējās paaudzes deju kolektīvs "Kadiķis" no Ķeguma un, protams, pats senioru deju kolektīvs "Ķegums".

Šī sadraudzības koncerta tradīcija iedibināta pirms septiņiem gadiem, lai dejas priekā dalītos ar līdzīgi domājošiem. "Mūsu kolektīvs ir ļoti draudzīgs, un gadu gaitā esam ieguvuši daudz draugu, kuri brauc pie mums ciemos," stāsta SDK "Ķegums" vadītājs Juris Driksna.

Aizvadītais sadraudzības koncerts bija īpašs ar divām jaunām dejām SDK "Ķegums" sniegumā.

Pirmais pārsteigums bija Jāņa Purviņa "Deviņdancis". Šī deja veidota speciāli senioru deju kolektīvam "Ķegums". Ar Jāņa Purviņa deju ķegumieši piedalījās XXII Jaunrades deju konkursa I kārtā, kas 8.decembrī notika Slampes Kultūras pilī. Kategorijā "Latviešu tautas deju un rotaļdeju apdares" finālam tika izvirzīta deja "Deviņdancis", ko dejo SDK "Ķegums". 25.janvārī Ogres novada Kultūras centrā notiks konkursa fināls, kurā startēs arī Ķeguma seniori.

J.Driksna atklāj, ka kolektīvs iestudējis jau vairākas Jāņa Purviņa dejas, tostarp arī "Es redzēju visu jūru", ko SDK "Ķegums" dejoja XX Jaunrades deju konkursa finālā. Sadarbība ar horeogrāfu turpināsies arī nākotnē.

Koncerta noslēgumā skatītāji varēja vērot īpašu deju ar Ilutas Mistres horeogrāfiju un Modra Krūmiņa mūziku. Deja koncertā tika nodēvēta par brīnumu, jo tai vēl nav nosaukuma. J.Driksna izteica cerību, ka vakara gaitā, piepalīdzot ar izdomu draugu kolektīviem, taps arī jaunās dejas nosaukums. "Tā ir jaunākā deja mūsu kolektīva repertuārā. Komponists Modris Krūmiņš sacerēja mūziku, un mēs palūdzām Ilutai Mistrei, lai viņa šai mūzikai radītu atbilstošu horeogrāfiju," dejas tapšanas vēsturi atklāj J.Driksna.

Sadraudzības koncerta izskaņā organizatori teica paldies kolektīviem un to vadītājiem.

"Nav noslēpums, ka jūs esat viens no Latvijas labākajiem senioru deju kolektīviem, kurš godpilni nes Ķeguma novada vārdu. Tāpēc, vērojot, kā ar katru gadu aug kolektīva mākslinieciskais līmenis un dejotāji kļūst arvien smaidīgāki un laimīgāki, man ir tikai viens vēlējums – lai šis ir gads, kad varam teikt, ka mums ir labākais senioru deju kolektīvs Latvijā," sveicot SDK "Ķegums", sacīja Ķeguma novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Kintija Sparāne.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/kegums/45680