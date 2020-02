Atcelts autobusa maršruta reiss

Ņemot vērā, ka divos maršruta Nr.6117 Ogre–Ķegums–Birzgale–Lāčplēša stacija reisos pārvadāto pasažieru skaits ir ļoti mazs, no 2020. gada 1. marta tajos pasažieru pārvadājumi vairs netiks nodrošināti. Tomēr iedzīvotājiem arī turpmāk tiks saglabātas pārvietošanās iespējas.

Turpmāk autobuss, kas no Ogres autoostas darbadienās izbrauc plkst.5.45 un no pieturas Birzgale – plkst.18.30, pasažieru pārvadājumus vairs nenodrošinās. Lai abus šos reisus nodrošinātu, valsts no savas puses sedza attiecīgi 96% un 87% visu izmaksu. Saskaņā ar statistikas datiem no 2019. gada 1. septembra līdz 31. decembrim virzienā no Birzgales līdz Ķegumam vakarā autobusā vienlaicīgi atradās ne vairāk kā trīs pasažieri (Ķegumā pasažieru skaits palielinājās). No pieturas Ķeguma HES pasažieri var izmantot autobusu, kas brauc maršrutā Ogre–Ķegums–Bekuciems (pieturā Ķeguma HES tas apstājas plkst.19.05). Tāpat zems pasažieru skaits ir autobusā, kas no Ogres izbrauc plkst.5.45, – attiecīgajā laika posmā tika izpildīts 81 reiss un pārvadāti 56 pasažieri.

Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un paņemt biļeti par savu braucienu, atgādinot, ka statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. Par konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri var ziņot mūsu kontrolieriem jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 27776621.

