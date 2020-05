Atstādinātais Ķeguma Komercnovirziena vidusskolas direktors Samohins varēs turpināt darbu

No amata atstādinātais Ķeguma Komercnovirziena vidusskolas direktors Vladimirs Samohins varēs turpināt darbu, noskaidroja aģentūra LETA.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) vecākā eksperte Jana Veinberga aģentūru LETA informēja, ka Samohins bija iesniedzis dienestam nepieciešamos dokumentus un pirmdien notika komisijas sēde, kurā tā nolēma Samohinam ļaut strādāt par pedagogu.

Vienlaikus viņa uzsvēra, ka jautājums par Samohina darba vietu un ieņemamo amatu ir domes kompetencē.

Arī Ķeguma novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Kintija Sparāne apliecināja, ka dome ir saņēmusi IKVD atzinumu, un Samohins, kurš ir arī domes deputāts, var turpināt darbu. Lai direktors darbu varētu atsākt, domei būs jāpieņem atbilstošs lēmums.

Jau ziņots, ka Ķeguma novada dome pagājušajā nedēļā atbalstīja Samohina atstādināšanu no amata, līdz tiks saņemts atzinums no IKVD par to, vai viņš var turpināt ieņemt šo amatu.

Izglītības un zinātnes ministrija aģentūrai LETA ziņoja, ka IKVD, pildot savu pamatfunkciju - izvērtēt personu atbilstību pedagoga amatam - aprīlī konstatēja, ka uz Ķeguma komercnovirziena vidusskolas direktoru attiecas Izglītības likuma 50.pantā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu un viņš nav saņēmis IKVD atļauju strādāt par pedagogu.

Izglītības likuma 50.pants paredz, ka par pedagogu nedrīkst strādāt persona, kas sodīta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas, izņemot gadījumu, kad pēc sodāmības dzēšanas vai noņemšanas IKVD izvērtējis, vai tas nekaitē izglītojamo interesēm, un atļāvis šai personai strādāt par pedagogu.

Domes priekšsēdētājs Raivis Ūzuls (Vidzemes partija) aģentūrai LETA apstiprināja, ka pēc IKVD un Iekšlietu ministrijas Informācijas centra vēstulēm saistībā ar Samohina sodāmību direktors ar izpilddirektores rīkojumu no amata ir atstādināts un skolā neuzturas. Dome lūgusi IKVD atzinumu, vai direktors, kurš savulaik ir vadījis skolu Pļaviņu novadā un bijis arī Ūzula pārstāvētās Vidzemes partijas valdes loceklis un Pļaviņu novada domes deputāts, var turpināt darbu.

Ūzuls stāstīja, ka, pieņemot Samohinu darbā 2014.gadā, toreizējā domes vadība saņēmusi nepieciešamos saskaņojumus no IKVD un Izglītības un zinātnes ministrijas, turklāt arī par sodāmībām bijis zināms. Samohins esot sodīts par pagājušā gadsimta 90.gados pastrādāto, un jaunus likuma pārkāpumus nav veicis, apgalvoja domes priekšsēdētājs, sīkāk nekomentējot nodarījumu būtību.

"Tracis sacelts diezgan skaļš. Tā ir vētra ūdens glāzē, jo notikusi sistēmas kļūda. Nav pareizi cilvēkam, kurš saņēmis saskaņojumu, tagad uzteikt darbu," komentēja domes vadītājs, solot sagaidīt IKVD atzinumu un rīkoties atbilstoši tam.

Pēc domes priekšsēdētāja domām, Samohins var turpināt vadīt iestādi, jo sodāmība ir sena, un "katram noteikti ir kāda lieta pirms 20-24 gadiem", kas varētu kaitēt reputācijai. Viņaprāt, pašlaik skolas reputācijai vairāk var kaitēt direktora nepamatota atlaišana.

