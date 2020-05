Dodies izzinošos piedzīvojumos un pastaigās pa Ķeguma novadu!

Ar šo rakstu atklājam stāstu sēriju par Ķeguma novada interesantām tūrisma apskates vietām. Ķeguma novada sastāvā ietilpst Ķeguma pilsēta un trīs pagasti, viens no tiem ir Rembates pagasts. Braucot pa autoceļu P8 Inciems–Sigulda-Ķegums, var piestāt un apskatīt vairākus interesantus dabas objektus, kas atrodas šajā pagastā.

Viens no šiem objektiem ir Glāžšķūņa Garais ūdenskritums, kas atrodas ciemā ar tādu pašu nosaukumu. Tā ir neliela Ogres upes labā krasta pieteka, kas izveidojusies kā interesants ūdenskritums ar trim kaskādēm ap 300 m lejpus tiltam pār Ogres upi. Viegli uzmeklējams – jāierauga pirmā ceļa caurteka, kas izbūvēta pietekai, uz kuras atrodas ūdenskritumu kaskāde. Nedaudz zemāk ir neliels, mazāk izteikts ūdenskritums un pirms pašas ietekas Ogres upē, kad ir mazāk ūdens, redzamas vēl dažas kāpnes.

Pabraucot nedaudz uz priekšu var apskatīt nākamo dabas objektu. Tas ir Sietiņu dižakmens, saukts arī par Velnakmeni. Atrodas autoceļa P8 labajā pusē, braucot virzienā no Glāžšķūņa uz Ķeguma pusi (ir norāde uz objekta atrašanās vietu). Akmens atrodas labības laukā, tādēļ pie tā var viegli piekļūt visos gadalaikos. Akmens ir vietējas nozīmes arheoloģijas piemineklis, kulta vieta. Tas ir 5,8 m garš, 5,2 m plats, 1,7 m augsts.

Ogres upes krastos Rembates pagasta teritorijā, posmā no Asariem līdz Jauntulkiem atrodas Kalnrēžu dolomītsmilšakmens atsegums un Kalnrēžu ala. Ainaviskais dolomītsmilšakmens atsegums ir valsts aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks piemineklis. Kalnrēžu atsegums ir lielākais no 2,5 km garās atsegumu virknes Oges upes krastos. Tā augstums ir 4,5 m, garums 150 m. Atseguma galvenās kraujas lejasdaļā ir Kalnrēžu ala, kas ir vienīgā zināmā ala Ogres upes krastos. Tā ir šaura, 3,2 m gara, plaisveidīga sprauga starp diviem dolomītsmilšakmens bluķiem, augstums - 1 m. Šim objektam piekļūšana ir apgrūtināta, jo to ieskauj privātīpašumi. Objektam brīvi vari piekļūt, ja esi izlēmis doties laivot pa Ogres upi.

Pabraucot vēl uz priekšu autoceļa P8 ceļa malā var redzēt Rembates pamatskolas ēku, kurai ir jau vairāk kā 140 gadi, bijušajā skolas internāta ēkā šobrīd ir izvietots sociālās aprūpes centrs "Senliepas". Skolas iekšpagalmā ir apskatāms arī 1949.gada 25.marta deportāciju un komunistiskā terora upuru piemiņas akmens.

Turpat netālu, vairāk uz Glāžšķūņa pusi, no tālienes var redzēt Latvijas Nacionālo bruņoto spēku aviācijas bāzi, kurā atrodas Lielvārdes militārais lidlauks un bieži vien var redzēt militārās apmācības.

Braucot cauri pašam Rembates centram, iepriekš piesakoties, vari apciemot dambriežus, savvaļas hailenderus, briežus, strausus un citus zvērus, kas mīt zemnieku saimniecībā "Dimantu kalns".

Pirms iebraukšanas Ķeguma pilsētas robežās, vari iegriezties SIA "Rubeņi" veikaliņā, kur atrodas arī pati ražotne un iegādāties gardus, augstas kvalitātes gaļas izstrādājumus. Produkcija ir īpaša ar to, ka tā tiek gatavota un kūpināta pēc senām latviešu tradīcijām, izmantojot kūpināšanas procesā tikai alkšņu malku un tīras alkšņu skaidas.

Lai brauciens būtu tiešām izdevies un vēl interesantāks, var izmantot visiem pasaulē labi zināmās slēpņošanas jeb ģeolokācijas (Geocaching) spēles aplikāciju, ar kuras palīdzību vari atrast dažādus slēpņus, kas izvietoti pa visu pasauli, tostarp arī Latvijā. Ķeguma novadā šādu slēpņu līdzīgi kā citos novados ir ļoti daudz, turklāt bieži vien tie izvietoti pie zināmiem un interesantiem apskates objektiem.

Ķeguma novada pašvaldības mājas lapā sadaļā tūrisms vari atrast arī vēl daudz citu vietu, kur doties. Izvēlies vietas, kur vēl neesi bijis, atklāj ko jaunu un dodies piedzīvojumos.

Dodoties izkustēties svaigā gaisā un izzinošos pārgājienos vai braucienos, atceries ievērot pulcēšanās un distancēšanās noteikumus un dari to, ja esi vesels.

Ieva Vējone, Ķeguma novada pašvaldības projektu vadītāja ar specializāciju uzņēmējdarbības un tūrisma attīstībā

