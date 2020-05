Stāsts par ģimeni

Ģimenes dienā, Soroptimistu kluba biedres uzrunāja Anitu Alksni, lūdzot pastāstīt par savu kuplo ģimeni. 15.maijs - Starptautiskā ģimenes diena.Maijs ir ģimenes svētku mēnesis, kad svinam Mātes dienu un Ģimenes dienu. Sagaidot svētkus, Starptautiskais Soroptimistu klubs "Ogre-Ķegums" uzrunāja mūsu kluba biedri Anitu Alksni, lūdzot pastāstīt par savu kuplo ģimeni.

- Kāda ir Jūsu ģimene un cik liela?

Esmu es, Anita. Mana meita ar vīru un divām meitām, manām mazajām, burvīgajām mazmeitiņām. Man ir mamma, mūsu mīļā ome, vecāmamma, vecvecmama. Man ir arī māsa, kurai savukārt ir 3 meitas un kuras kopā ar saviem vīriem audzina katra pa 2 bērniem. Un, protams, katram znotam ir savi vecāki un brāļi. Jā, jā, tie visi esam MĒS! Mūsu ģimene ir ļoti saliedēta un pilnā sastāvā esam kopā ne tikai katros svētkos, bet arī biežajos ikdienas tikšanās brīžos.

- Raksturo savu ģimeni vienā teikumā!

SPĒKS, SALIEDĒTĪBA, SVĒTKI, KOPĪBA UN PĀRI VISAM - LIELA MĪLESTĪBA!

- Ģimenes dienas pamatā ir godināt ģimeniskas attiecības. Vai Jūsu ģimenē ir kādas īpašas tradīcijas?

Protams, gadu gaitā, ģimenei pieaugot, izveidojas savas tradīcijas. Noteikti pati īpašākā tradīcija ir mūsu svētku svinēšana visiem kopā. Piemēram, Ziemassvētkos mēs visi sapulcējamies, lai kopīgi saklātu lielo saimes galdu un pēc svētku mielasta piedalītos dažādās jautrās un atjautīgās nodarbēs un sagaidītu Ziemassvētku vecīša izgājienu, kuru parasti sagatavojis kāds no ģimenes. Savukārt 1. septembris ir gan skolas sākums un Zinību diena, gan arī mūsu ģimenes svētku diena. Tieši 1. septembrī mana mamma kļuva par ķegumnieci.

Vēl viens interesants pasākums ir Ķeguma sēņošanas čempionāts, kuru lieliski apvienojam ar manas meitas dzimšanas dienu. Katru gadu piedalāmies čempionātā, katru gadu sagatavojam dažādus tematikus tērpus, pēc tam kopīgs pikniks un... svinam! Mēs mākam parastu dienu pārvērst svētku dienā, un tas ir mūsu ģimenē tik raksturīgi, mīļi un patiesi. Arī Ķeguma novada svētki apvieno mūs visus un ir īpaši gaidīti.

- Kā Jūs plānojat savu dienu un vai sanāk ikdienā ienest kādus īpašus kopā būšanas brīžus?

Protams, ka lielā ģimenē ir liela plānošana un svarīgo lietu atzīmēšana kalendārā, jo mūsu ģimenē nav tāda mēneša, kurā nav kāda dzimšanas diena, vārda diena vai kāds cits svarīgs notikums. Īpaši piepildīts ar svētkiem mums ir oktobris, kad svētki ir gandrīz katru otro dienu! Pēdējos gados bērnu svētkus esam sākuši apvienot. Protams, ka starp svētkiem ir arī ikdienišķas kopā būšanas ar mazbērniem, kas arī jāplāno, jo katram ir darbs, kam pakārtots viss pārējais. Jā, tiek ieplānoti īpašie ģimenes mirkļi, bet tikpat labi var būt pilnīgi spontāna došanās visiem kopā uz mežu vai kopīgu vakariņu sarīkošana.

- Ģimenes īpašais kods - kāds ir Jūsu ģimenei un kas caurvij to?

Tā noteikti ir mūsu MAMMA, Vecāmamma un Vecvecmamma vai vienā vārdā – Jaņa! Tā mazmeitas viņu dēvē no mazām dienām, un citi viņu zina kā Janīnu! Tas ir MŪSU lielākais un spēcīgākais kods, kas noteikti nāk viņai līdzi no viņas saknēm.... vecākiem un vecvecākiem. To lielo mīlestību un cieņu pret sev apkārtējiem.... gan dzīvajiem, gan mirušajiem ir iemācījusi mums visiem tieši viņa. Arī tā viņas mīlestība pret Ķegumu, jo šeit mūsu saknes sāk caurvīties no 1958. gada 1. septembra. Viņa ir tā, kas mūs savienoja un vieno kopā joprojām. Viņa ir mūsu labākais piemērs un paraugs. Un mūsu ģimenē ir sieviešu pārsvars, kurā ir liels spēks!

- Vai ir kas tāds, ko vēlaties ieteikt katrai ģimenei šobrīd un vispār?

Jā, vēlos teikt: Turaties kopā, jo Ģimenē ir spēks! Nav nozīmes jūsu skaitam, bet nozīme tam, kādi Jūs esat. Veidojiet savu stāstu, savu ģimenes kopā būšanas laiku, kopību, tradīcijas un svētku sajūtu! Novērtējiet to laiku, kas Jums dots būt kopā un sakiet PALDIES viens otram, paldies Dievam, Visumam par to, ka esat un varat būt kopā - tieši tagad! DZĪVOJIET, BAUDIET UN MĪLIET, jo ĢIMENĒ IR SPĒKS!

