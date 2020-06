Ķeguma novada pašvaldības darba laiks svētkos

Ķeguma novada pašvaldības administrācijas struktūrvienībās tiek pārcela darba diena no pirmdienas, 2020.gada 22.jūnija, uz sestdienu, 2020.gada 13.jūniju, nosakot darba laiku 2020.gada 13.jūnijā no plkst. 08.00 līdz 11.45 un no 12.30 līdz 16.00.

22.jūnijs – brīvdiena;

23.jūnijs – brīvdiena;

24.jūnijs – brīvdiena.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/kegums/47000