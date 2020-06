Ķeguma Komercnovirziena vidusskolas devītās klases absolventi saņem pirmo izglītības dokumentu

Piektdienas pēcpusdienā Ķeguma Komercnovirziena vidusskolas 9.klases absolventi, viņu vecāki un pedagogi pulcējās uz izlaiduma sarīkojumu "Pēc vētras aug jaunas atvases".

Šī gada devīto klašu izlaiduma sarīkojumam dots zīmīgs nosaukums, jo tas notiek netradicionālā veidā un laikā. Neierasts arī izlaiduma dalībnieku izkārtojums – pedagogi ieņēmuši vietu uz skatuves, kur vienmēr bija pierasts redzēt absolventus, bet svinību zālē atstatus cita no cita sēž ģimenes un viņu atvases. Arī pasākuma vadītāju lomā šoreiz nevis skolēni, bet direktora vietnieces – Sandra Bērziņa un Ilze Krastiņa.

"Kad pāri pārbrāžas vētra, noliecas zari, lūst koki, bet izslāpusī zeme padzeras tik daudz ūdens, ka rod sevī spēku dzīt jaunas atvases. Pāri pasaulei un Latvijai pārbrāzās vētra gan tiešā, gan pārnestā nozīmē; lielie krusas graudi nobrāza trauslos ziedu kausiņus, bet pandēmija satrauca cilvēku prātus un aiznesa virpulī cilvēku dvēseles," sacīja Sandra Bērziņa.

"Arī mēs bijām tālu viens no otra un pilni neziņas, kāda būs šī diena 9.klašu absolventiem un vai tā maz būs. Nu redzam – ir! Atkal aug jaunas atvases. Saknes tām ir spēcīgas, stipras un ļaus jaunajiem dzinumiem izaugt par spēcīgu koku. Tieši tāpat arī cilvēkam – līdzās ir stiprais mammas un tēta plecs un dzīves gudrība. Jauniešu izaugsmei arvien seko liels draugu un radu pulks, taču tā kā pašreizējos apstākļos visus apsveicējus uzņemt nevaram, pasākums tiek filmēts un translēts YouTube kanālā, lai ikviens varētu būt klāt attālināti," par izlaiduma formātu informēja I.Krastiņa.

Ķeguma Komernovirziena vidusskolas direktors Vladimirs Samohins atzina, ka šis bijis pārdzīvojumiem bagāts mācību gada noslēgums - gan absolventiem, gan pedagogiem, gan arī pašvaldībai. Bažas arī par to, vai vispār būs izlaidums, jo dažas Eiropas valstis izvēlējās atstāt skolēnus uz otru gadu.

"Mēs to visu izturējām, kā arī ieguvām daudz jaunu skolotāju palīgu vecāku vidū. Kopīgi sasniedzām mērķi, un tāpēc mēs esam šeit 9.klases izlaidumā. Caur uguni un ūdeni, caur ērkšķiem uz zvaigznēm esat ieguvuši pirmo izglītības dokumentu. Tālāk viss atkarīgs no jums - uzticieties savai sirdsbalsij, savam prātam, vecākiem, un tad jūs sasniegsit to mērķi, kuru vēlēsities. Lai jums visiem viss izdodas!" vēlēja direktors.

Arī Ķeguma novada domes priekšsēdētājs Raivis Ūzuls, apsveicot absolventus, vēlēja saglabāt unikalitāti, kas piedzīvota iejūtoties gan citāda formāta mācību procesā, gan arī izlaiduma pasākumā.

"Absolventiem es novēlētu palikt tikpat unikāliem. Jūs jau tagad pierādījāt, ka protat ātri pielāgoties jaunām situācijām, izdarīt visu ļoti labi, veiksmīgi un sasniegt savu mērķi. Novēlu jums izvirzīt un sasniegt jaunus un vēl augstākus mērķus. Lai jums veicas!" sacīja R.Ūzuls.

Saskaņā ar Ķeguma novada pašvaldības Izglītības veicināšanas nolikumu, 9.klašu absolventi par augstiem sasniegumiem mācībās saņēma pašvaldības naudas balvas - Santa Baltause, Edgars Bērziņš, Tīna Kurpniece, Karīna Beatrise Špēra, Raivis Pavlovs un Laura Millere. Tīnai Kurpniece šajā mācību gadā bija otrais labākais vērtējums skolā – viņas vidējā atzīme ir 9.5 balles.

Šie un vairāki citi absolventi ir guvuši labus panākumus mācību olimpiādēs un konkursos. Edgars Bērziņš ieguvis 3.vietu starptautiskajā matemātikas konkursā "Meridian". Tīna Kurpniece šajā mācību gadā piedalījusies teju visu mācību priekšmetu olimpiādēs un apliecinājusi savas izcilās zināšanas, iegūstot 1.vietu starpnovadu bioloģijas un latviešu valodas olimpiādēs, pārstāvot skolu bioloģijas valsts olimpiādē, iegūstot Atzinību starpnovadu matemātikas un ķīmijas olimpiādēs. Tīna veiksmīgi startējusi arī stāstnieku konkursā "Teci, teci valodiņa", gan novadā, gan valstī iegūstot 1.pakāpi. 1.vieta iegūta arī vizuālās mākslas konkursā "Ainava" un 2.vieta Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja dzejoļu konkursā "Pret pasauli vaļā plaukst gaišākais prieks". Laura Millere ieguvusi 2.vietu starpnovadu krievu valodas olimpiādē, bet Viktorija Māzere - 1.vietu starpnovadu krievu valodas olimpiādē. Skola lepojas ar Karīnas Beatrises Špēras lielisko sniegumu skolas vokāli instrumentālajā ansamblī un iegūto 1.pakāpi konkursā "No baroka līdz rokam".

Kopumā šogad 9.klasi absolvēja 15 skolēnu. Aptuveni puse no viņiem nolēmuši turpināt mācības šajā pašā skolā. Arī Karīna Beatrise Špēra izvēlējusies palikt uzticīga Ķeguma Komercnovirziena vidusskolai. Šajā skolā pēc ģimenes pārcelšanās no Liepājas uz Ķeguma novadu viņa mācās kopš 8.klases un šajos divos gados paspējusi novērtēt šīs skolas pozitīvās iezīmes. "Ķeguma skola ir atvērta, ļoti ieinteresēta palīdzēt mācīties un iegūt labāku izglītību. Ļoti pretimnākoši skolotāji. Tas, ko jaunietis gaida no izglītības iestādes un pedagogiem, to viņš šajā skolā var saņemt," atklāj Karīna Beatrise, kura pēc vidusskolas beigšanas plāno studēt medicīnu un kļūt par ārsti.

Izlaiduma pasākuma noslēgumā absolventi pateicās pedagogiem un it īpaši savam klases audzinātājam 9.klasē Artūram Ābolam, kuram liktenis tā iegrozījies, ka pēdējo piecu gadu laikā nācies izvadīt dzīvē četras izlaiduma klases. Trīs no tām bija divpadsmitās un nu tām pievienojusies arī viena devītā.

Vecāku vārdā pedagogiem un visiem skolas darbiniekiem par atbalstu bērnu skolas gaitās pateicās Baiba Špēra-Špora.

Savukārt direktora vietniece Sandra Bērziņa teica paldies absolventu vecākiem, kuri iekārtoja svinību zāli, lai tajā visiem būtu svētku noskaņojums.

Izlaiduma svinīgos mirkļus neaizmirstamākus darīja arī rokmūziķa Ata Ieviņa uzstāšanās.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/kegums/47085