Veiksmīgi noritējis velo orientēšanās 4.posms Ķeguma novadā

Aizvadītajā nedēļā, no 1-5.jūlijam veiksmīgi noslēdzās 4. velo orientēšanās posms Ķeguma novadā, kurā piedalījās 77 komandas no dažādiem novadiem to starp arī no paša Ķeguma novada.

Mums ir liels gandarījums, ka mūsu novadu ir iepazinuši kā velo entuziasti, tā arī pieredzējuši velo braucēji un ģimenes ar bērniem, jo posms nebija viegls – esam liels novads. Paldies Jums par labiem un jaukiem vārdiem, pozitīvo enerģiju, ko atdevāt piedaloties šajā pasākumā.

Noslēdzot patīkamo daļu, tika veikta Ķeguma velo orientēšanās posma balvas izloze. Uzvarētāju komanda Ķeguma posmā tika noteikti izlozes kārtībā, kuru 07.jūlijā izlozēja Ķeguma novada pašvaldības izpilddirektora pienākumu izpildītājs Uldis Kokins. Dāvanu grozu – balvu par piedalīšanos, ieguva komanda “Mēs abas” no Baldones novada. Apsveicam uzvarētāju komandu! Par balvas saņemšanu ar komandu, kas ieguva dāvanu grozu sazināsimies individuāli.

Balvas uzvarētajiem sarūpēja mūsu jaukie sponsori, kas ir mūsu novada vietējie uzņēmēji – Z/S "Zarumi", SIA "CADE", SIA "Kiwideco" un Zanes Paegles "Mājas zefīrs" un protams arī pati Ķeguma novada pašvaldība. Paldies Jums par mūsu pasākuma atbalstīšanu.

Velo orientēšanās posmu kārtas vēl turpinās visu vasaru un gaidām Jūs ciemos arī pārējās velo orientēšanās kārtās:

Ādažu novads 8. – 12.jūlijs

Ogres novads 15. - 19. jūlijs

Ropažu novads 29. jūlijs - 2. augusts

Ķekavas novads 5.-9. augusts

Salaspils novads 12. - 16. augusts

Ikšķiles novadā 19. - 23. augusts

Mārupes novads 2. - 6. septembris

Babītes novads 9. - 13. septembris

Olaine novads 16. - 20. septembris

Garkalnes novads 23. - 27. septembris

Lai veiksmīga un jauka atlikusī vasara, uz tikšanos citos velo orientēšanās posmos.

Ieva Vējone, Projektu vadītāja ar specializāciju uzņēmējdarbības un tūrisma attīstībā

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/kegums/47291