Īstenots projekts "Ekspedīcijā pa Daugavu no Aizkraukles līdz Ķegumam".

22. un 23. jūlijā notika izpētes brauciens – ekspedīcija pa Daugavu posmā no Aizkraukles līdz Ķegumam, kuras laikā tika izpētīts Daugavas krastos esošais tūrisma potenciāls un izveidots jauns ūdenstūrisma maršruts.

Ekspedīcijas braucienā piedalījās 11 dalībnieki no Aizkraukles, Skrīveriem, Jaunjelgavas, Lielvārdes un Ķeguma novadiem. Piedalījās arī uzņēmēji, kuru uzņēmējdarbība ir cieši saistīta ar ūdenstūrisma piedāvājumu/pakalpojumu Daugavas baseinā, kā arī vietējās rīcības grupas PPP biedrības "Zied zeme" pārstāvis. Tika veikta arī kvalitatīvu fotogrāfiju uzņemšana ekspedīcijas laikā, ko veica profesionāls fotogrāfs.

Ekspedīcijas ietvaros tika iepazītas dažādas krastos esošas tūrisma apskates vietas, naktsmītnes, kā arī pietauvošanās un ēdināšanas vietas. Ekspedīcijā devāmies, uzsākot braucienu no Skrīveriem, kur mūsu komandu uz sava kuģīša "Balta kaza" klāja uzņēma tās ļoti zinošais kapteinis, stāstnieks un pieredzējis ūdenstūrisma pasākumu rīkotājs vienā personā – Jānis Zariņš. Novadu pārstāvji, kas piedalījās ekspedīcijas braucienā bija zinoši stāstīt par apskates vietām, kas apskatāmas Daugavas baseina krastos pārstāvētā novada teritorijā. Ekspedīcijas ietvaros tika apskatītas tādas vietas, kā Aizkraukles pilskalns, Aizkraukles pilsdrupas, Daugavas ielejas dabas parks, Putnu kalns, Otrā pasaules kara laikā sabombardētu tiltu konstrukcijas atliekas, Dīriķupīte, Slaidēnu pilskalns, Dzejas ozoli, Mācītājmuiža, Uldevena pils, Ņegas upes kanāls un avota ūdens ņemšanas vieta, militārais mantojums - dzoti netālu no Ķeguma HES upes kreisajā krastā, atpūtas vieta "Spārītes". Tika apmeklēts Skrīveru dendroloģiskais parks, Jaunjelgavas promenāde un Jaunjelgavas jaunā tūrisma informācijas centrs, Dabas lieguma "Daugava pie Kaibalas" Lielā sala, kas ir jauna tūrisma un rekreācijas apskates vieta un uz kuras tika paslēpts mūsu ekspedīcijas laikā populārās spēles Geocaching slēpnis, Lindes parks, A.Pumpura muzejs, parks un viduslaiku pilsdrupas.

Daugavas krastos izvietojušies arī ļoti daudz viesu namu un atpūtas kompleksu, kas lielākoties atrodas Ķeguma novadā, ar noteikti lielu potenciālu paplašināt ūdenstūrisma piedāvājuma klāstu. Tādi viesu nami ir – "Wild Duck", "Saulītes", “Rēzijas”, “Vecupe”, atpūtas komplekss "Puduri", Uldevena pils viesnīca un restorāns, brīvdienu māja "Vidžupes", kempings "Ezīša midziņa" brīvdienu māja "Kraujas". Ar ēstuvēm tiešā krasta tuvumā 200 – 300m, var lepoties restorāns/bistro "Klidziņa" un jau pieminētais Uldevena pils restorāns, kā arī ēstuve ir pieejama viesu namā "Wild duck".

Ekspedīcijas mērķis ir ne tikai izveidot jaunu ūdenstūrisma maršrutu, bet arī parādīt tūristam daudzās Daugavas upes tuvumā esošās apskates vietas, kas ļauj ceļojumu plānot vairākām dienām, tādā veidā izmantojot arī kādu no nakšņošanas iespējām Daugavas krastos un novērtēt to sniegtos pakalpojumus. Arī mūsu ekspedīcijas komanda vienā no šādām naktsmītnēm nakšņoja. Tā kā ekspedīcija notika divas dienas un maršruta ietvaros bija vairākas naktsmītnes, tad kā lokācijai visatbilstošākās naktsmājas tika izvēlēts viesu nams "Saulītes", Ķeguma novadā, Birzgales pagastā, kur mūs ļoti sirsnīgi uzņēma tā saimnieki.

Viesu namā otrajā dienā tika organizēta tikšanās ar Ķeguma novada uzņēmējiem par tēmām, kas skar gan Daugavas baseina attīstītu un tā potenciāla izmantošanu, gan arī diskusija par gaidāmās reformas ietekmi uz novadu attīstību. Fokusgrupu 16 dalībniekiem, kas ieradās uz tikšanos, vadīja Sniedze Sproģe, kas pārstāv Latvijas pašvaldību savienību. Tikšanās laikā iezīmējās daudzi aktuāli jautājumi, problēmas un iespējamie risinājumi. Daudzi no tiem saistījās ar pašvaldības atbalsta sniegšanu, piemēram, nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu piemērošana uzņēmējiem, infrastruktūras uzlabošana - ceļu atputekļošana, publisku piestātņu izveidošana, kur pietauvoties ne tikai airu laivām vai plostiem, bet arī lielākam ūdenstransportam, kā kuģīšiem, jahtām, informatīvu stendu izvietošana pie objektiem, atpazīšanas zīmju izvietošana pie piestātnēm, kur var piekļūt gan no sauszemes, gan upes puses. Kā iespējamie risinājumi, lai attīstītu tūrismu un palīdzētu tūrismā iesaistītajiem uzņēmējiem, tika minēta sadarbības klastera veidošana, konkursu organizēšana par sakoptāko vai inovatīvāko teritoriju vai piedāvājumu, tematisko pasākumu organizēšana (piemēram koncerti uz Daugavas), bērnu nometnes pie vietējiem uzņēmējiem.

Kopumā ekspedīcijas ietvaros tika kuģots pa 45km garu maršrutu, taču kuģīša “Balta kaza” kapteinis Jānis Zariņš zināja teikt, ka šo maršrutu var nobraukt dažādi un pēc ieskatiem, pat raitā braucienā arī vienā dienā 3-4 stundu laikā vienā virzienā.

Attīstot tūrismu pie ūdenstilpnēm, savu maršrutu var plānot ne tikai braucot pa Daugavu, bet arī izmantojot naktsmītņu piedāvātās iespējas, pagarinot savu atpūtas braucienu uz vairākām dienām. Turklāt, ja naktsmītne piedāvā arī iespējas noīrēt velosipēdu, vai kādu ātrāku pārvietošanās līdzekli, tad noteikti aktīvi var izbaudīt un iepazīt arī vietas, kuras atrodas attālāk no Daugavas krastiem, veidojot klasterus, kuri jau tika pieminēti rakstā.

Maršruts ar apskates vietām, to aprakstiem un fotoattēliem ir iezīmēts un pieejams digitāli Jāņa sētas kartē (uzspiežot "Maršruti" un atrodot Ūdenstūrisma maršruts no Aizkraukles līdz Ķegumam), Ķeguma novada pašvaldības mājaslapas sadaļā "Tūrisms".

Tāpat ir pieejams arī detalizētāks informatīvais materiāls digitālā formātā, ko iespējams arī izdrukāt un paņemt līdzi brauciena laikā.

Projekts "Ekspedīcijā pa Daugavu no Aizkraukles līdz Ķegumam" tiek īstenots ar biedrības "Daugavas savienība" un Ķeguma novada pašvaldības līdzfinansējumu.

