Aizvadīts pasākums "Ķeguma surf party"

7.augustā aizvadīts līdz šim Ķegumā vēl nebijis pasākums "Ķeguma surf party".

Pasākums iesākās vēlā pēcpusdienā Ķeguma pludmalē. Apmeklētāji varēja baudīt pludmales atmosfēru ar tai atbilstošu mūziku un dekorācijām.

Ikvienam bija iespēja izmēģināt skeitborda dēļus, balansa dēļus, SUP un katamarānus. Mazākos apmeklētājus priecēja “Jogitas pasākumi” ar sejiņu apgleznošanu, tetovējumiem un lielajiem burbuļiem. Kā arī visas dienas garumā pasākumā atradās Burusports telts, kurā varēja iegādāties ūdens aktivitātēm nepieciešamo inventāru. Tāpat bija iespēja iegādāties arī dažādus gardumus: garšām bagāto Kalve Coffee, saldās un sāļās crepes no Atelier Crêpes, vasarīgus kokteiļus no K.K. fon Stricka villa, kūstoši gardo Ikšķiles saldējumu, kā arī burgerus un citus gardumus.

"Ķeguma surf party" ietvaros notika arī SUP sacensības. 26 dalībnieki piedalījās sacensībās trijās kategorijās – sievietes, vīrieši un jaunieši. Sacensībās tika pārstāvēts Ķegums, Rīga, Mārupe, Sigulda, Jelgava, Ēdole u.c. pilsētas.

Pasākumā uzstājās Artjoms Smirnovs un RIGA Reggae.

Saulrietā apmeklētāji varēja baudīt ko nebijušu Latvijā – vindsērfinga frīstaila šovu uz ūdens. Mākslīgi veidojot vilni ar laivu, bezvēja apstākļos braucēju lielā ātrumā ievilka ūdens motocikls, lai varētu tikt izpildīti iespaidīgi triki. Frīstaila šovu demonstrēja ķegumietis Jevgenijs Gavrilovs. Pagājušajā gadā pirmo reizi vēsturē Latvija tika pārstāvēta Eiropas čempionātā vindsērfinga frīstaila disciplīnā, kurā Jevgēnijs ieguva augsto 17.vietu starp pasaules labākajiem frīstaila braucējiem. Tāpat ar savu vindsērfinga frīstaila šovu skatītājus pārsteidza Māris Minkevics.

Vakara noslēgumā tika apbalvoti labākie sup sacensību dalībnieki un turpinājās RIGA Reggae koncerts.

Pasākumu organizēja Ķeguma novada pašvaldība un WindBorn.

