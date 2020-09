Jauna krātuve Enerģētikas muzejā

No 1.septembra Enerģētikas muzejā Ķegumā apmeklētājiem durvis ver jaunā krātuve. Tajā ir izstādītas jaunas kolekcijas un eksponāti no Latvijas enerģētikas vēstures.

Īpaša vērība pievērsta pavisam nesenas vēstures liecībām, kas vēl tikko bija mūsu ikdiena.

Enerģētikas vēsture Latvijā ir ļoti dinamiska, un jaunajā krātuvē var iepazīties ar eksponātiem, kas vēl pavisam nesen tika izmantoti gan katrā mājsaimniecībā, gan arī Latvenergo koncerna darbā. Šo vēstures liecību klāsts muzeja krātuvē Ķeguma prospektā 7/9 Ķegumā ir ļoti daudzveidīgs, aptverot Latvijas enerģētikas nozares un Latvenergo koncerna vēsturi.

"Ir pārsteidzoši, cik ātri lietas, kas ir tik ierastas, kļūst par vēsturi. Arī mūsu darbā, tā straujajā ritējumā, kad viena tehnoloģija tiek aizstāta ar jaunu, nevaram uzreiz sajust šo laika pieskārienu. Vēl nesen mūsu mājas apciemoja darbinieki, kuri fiksēja skaitītāja rādījumu. Latvenergo pirmais Latvijā reģistrētais elektroauto bija liels notikums, bet šodienas elektroauto izrāviens ir tik jaudīgs, ka tā iegāde ir apdomājama iespēja. Tādēļ īpaši lepojamies ar jauno krātuvi, kura parāda mūsu neseno vēsturi – tā ļauj saprast, cik intensīva šobrīd ir mūsu dzīve un attīstība," saka Ingrīda Lāce, AS "Latvenergo" Starptautisko attiecību un KSA direktore.

Apmeklētāji krātuvē varēs iepazīties ar vairāk nekā 200 elektroenerģijas skaitītājiem no AS "Sadales tīkls" Metroloģijas laboratorijas veidotās vēsturisko elektroenerģijas skaitītāju kolekcijas. Kolekcija pilnvērtīgi atspoguļo Latvijā izmantoto skaitītāju vēsturi no 20. gadsimta sākuma līdz mūsdienām. Tehnoloģiju attīstība elektroenerģijas uzskaitē pēdējos gados ir izteikti mainījusies, un, ja pirms desmit gadiem mājsaimniecībās par jaunumu tika uzskatīts skaitītājs ar elektronisko displeju, tad šobrīd jau vairāk nekā pusmiljonam klientu Latvijā ir uzstādīti viedie elektroenerģijas skaitītāji, kuri pēc vairākiem gadu desmitiem tāpat būs vēstures apliecinājums.

Vēstures elpu varēs sajust līdzās Liepājas senajai ielu apgaismes laternai, aplūkot 20. gadsimta 30. gados Valsts Elektrotehniskajā fabrikā "VEF" ražoto transformatoru, Imantas apakšstacijā no 1974. gada līdz 2012. gadam lietotās akumulatoru baterijas un Valmieras apakšstacijas vadības iekārtas paneļus. Ikvienam būs iespēja uzzināt par elektromontieru darba ikdienu, izpētot viņu lietotos darbarīkus un darbu veikšanai speciāli pārbūvēto Alūksnes elektromontieru remontbrigādes kravas automašīnu UAZ-39091. Krātuvē apskatāmi arī AS "Sadales tīkls" vēsturiskie elektrotīklu dispečervadības shēmu fragmenti, TEC-2 makets, dažādas elektroiekārtas, sakaru iekārtas, mērierīces un citas enerģētikas vēstures liecības.

Krātuvē apskatāms Latvijas ceļu satiksmē pirmais reģistrētais ātrgaitas elektroauto – FIAT Fiorino Elettrico. AS "Latvenergo" elektroauto FIAT Fiorino Elettrico iegādājās un CSDD reģistrēja 2011. gadā. Elektroauto radīts, pārbūvējot rūpnīcas FIAT ražoto automašīnu Fiorino Van. Elektroauto tika izmantots koncerna ikdienas darbos līdz 2018. gada nogalei.

Enerģētikas muzeja ekspozīcijas ir atvērtas apmeklētājiem no otrdienas līdz svētdienai, bet krātuvi aicinām apskatīt no trešdienas līdz piektdienai.

Plānojot muzeja apmeklējumu, aicinām ievērot valstī noteiktās sanitārā protokola prasības un rūpēties par sev un apkārtējiem drošu viesošanos muzejā. Apmeklētāji tiek lūgti ekspozīcijas apmeklēt tikai tad, ja tiem nav saslimšanas simptomu. Rūpējoties par apmeklētāju drošību, ir izvietotas informatīvās norādes, pieejami dezinfekcijas līdzekļi un vienreizlietojamie cimdi multimediju satura izpētei.

Individuālajiem apmeklētājiem līdz 10 personām Enerģētikas muzeja Ķegumā apmeklējums ir bez iepriekšējas pieteikšanās. Savukārt interesentu grupām no 11 līdz 40 personām ekskursijas jāpiesaka www.latvenergo.lv trīs darba dienas pirms plānotā apmeklējuma. Ekskursijas krātuvē lūdzam pieteikt www.latvenergo.lv.

Pļaviņu HES vēstures ekspozīcijas apskate sestdienās – svētdienās ir bez iepriekšējas pieteikšanās. Ekskursijas otrdienās – piektdienās jāpiesaka www.latvenergo.lv trīs darba dienas pirms plānotā apmeklējuma.

Lūdzam sekot aktuālajai informācijai par muzeja apmeklējuma iespējām mājaslapā www.latvenergo.lv.

Latvenergo koncerna Enerģētikas muzejs dokumentē, popularizē un nākamībai saglabā Latvijā un starptautiski atzītu enerģētikas mantojumu, veicina sabiedrības zinātību par Latvijas enerģētikas nozari un Latvenergo koncernu, kā arī sekmē jauniešu interesi par eksaktajiem mācību priekšmetiem un inženiertehniskajām profesijām.

Papildinformācija: www.latvenergo.lv, e-pasts: muzejs@latvenergo.lv

