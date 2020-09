"Elektronikas šķiratlons" Ķegumā un Birzgalē

Kampaņā "Elektronikas šķiratlons" aicina bez maksas atbrīvoties no uzkrātās elektrotehnikas!

Latvijas Zaļais punkts sadarbībā ar Ķeguma novada domi un Birzgales pagasta pārvaldi šķirošanas kampaņas "Elektronikas šķiratlons" ietvaros aicina Ķeguma novada iedzīvotājus atbrīvoties no mājsaimniecībās un uzņēmumos uzkrātās elektrotehnikas, nododot tās otrreizējai pārstrādei. Nodrošinot iespēju no nevajadzīgajām iekārtām atbrīvoties tuvāk mājvietām, Ķegumā un Birzgales pagastā no 2. līdz 16.oktobrim būs pieejami speciāli novietoti šķirošanas konteineri.

Konteineru atrašanās vietas:

• Birzgalē, Lindes ielā 2 (pie Birzgales pagasta pārvaldes) – visu diennakti.

• Ķegumā, Celtnieku ielā 1A – darba dienās no plkst.8:00 līdz 17:00.

Iedzīvotāji aicināti nodot gan lielo sadzīves tehniku, tostarp ledusskapjus, veļas mašīnas, plītis, trauku mazgājamās mašīnas u.c., gan arī mazo tehniku, piemēram, mikroviļņu krāsnis, blenderus, elektriskos svarus, fēnus, virtuves kombainus un citas ierīces, kā arī papildu var kopā ar elektroniku nodot uzkrātās baterijas un akumulatorus. Lai nodotu savas nevajadzīgās iekārtas, iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama.

Aicinām ievērot, ka konteineros drīkst ievietot tikai nolietotās elektropreces, akumulatorus un baterijas. Netiks savākti citi atkritumu veidi, piemēram, būvgruži, lielgabarīta atkritumu - mēbeles, logi, durvis, podi u.c. Lai novērstu videi kaitīgo sastāvdaļu nonākšanu apkārtējā vidē, visai nododamajai tehnikai jābūt neizjauktai - ar visām to sastāvā esošajām detaļām.

Jautājumu gadījumā par akcijas norisi Ķeguma novadā aicinām sazināties, zvanot pa tālr. 27853830 vai rakstot uz e-pastu elektronika@ecobaltiavide.lv.

Šķirošanas kampaņu Vislatvijas “Elektronikas šķiratlons” kopš šā gada aprīļa īsteno Latvijas Zaļais punkts sadarbībā ar vides apsaimniekošanas uzņēmumu SIA “Eco Baltia vide” un veikaliem “top!”. Vairāk par kampaņu lasi Latvijas Zaļā punkta mājas lapā www.zalais.lv sadaļā “Jaunumi”.

