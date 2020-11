Piešķirti Ķeguma novada pašvaldības apbalvojumi

Šogad Ķeguma novada pašvaldības domes deputāti nolēma piešķirt piecus Ķeguma novada pašvaldības atzinības rakstus un vienu – augstāko novada apbalvojumu – titulu "Ķeguma novada lepnums 2020".

Atzinības raksts piešķirts Uldim Vītolam. Pieteikuma vēstulē rakstīts: "Uldis Vītols ir ilggadējs Ķeguma volejbola spēles tradīciju uzturētājs, kurš sabiedriskā kārtā organizē volejbola treniņus Ķeguma vīriešu un sieviešu komandām, arī pats spēlē kā saspēles vadītājs daudzos čempionātos un turnīros ārpus novada. Aktīvi piedalās volejbola sacensību organizēšanā Ķeguma novadā."

Atzinības rakstu saņems Edijs Veidemanis, kura pieteikumā rakstīts: "Edija boksa klubs "EV Boxing school - Kegums" aktīvi darbojas kopš 2018.gada rudens. Skola tika atvērta ar Edija iniciatīvu un noteikti "Liels paldies” jāsaka Ķeguma novada pašvaldībai par atbalstu. Sākumā treniņi notika Ķeguma komercnovirziena vidusskolas pagrabā, bet šobrīd viss notiek SAC „Senliepas” sporta zālē. Prieks bija skatīties, ka gan skolā, gan jaunajās telpās jaunieši paši ieguldīja savu darbu un laiku, lai telpas iekārtotu un piemērotu treniņiem. Tas nozīmē, ka netika viss pienests "uz paplātes". Edijs ir treneris „ar lielo burtu”, jo viņš trenē ne tikai fizisko sagatavotību, bet pirms sacensībām katru dalībnieku noskaņo arī morāli un daudz laika iegulda ar viņiem runājot. Puišiem Edijs arī ir kā uzticības persona, kuram var izstāstīt savu sāpi. Kā pats treneris saka, cīņas sportā viņš ir jau no 11 gadu vecuma, bet tieši boksā – 4 gadus. Edijs Veidemanis ne tikai trenē jauniešus un pieaugušos, bet arī pats piedalās cīņās. Šā gada 1.augustā Ķegumā notika nebijis pasākums "Atvērtās boksa sacensības", ko organizēja pats treneris Edijs Veidemanis un viņa palīgi. Šajās cīņās piedalījās 14 Latvijas boksa klubi un 38 dalībnieki, vairākkārtēji Latvijas un Eiropas čempionāta dalībnieki un uzvarētāji. Prieks, ka arī tiesāšana bija augstā līmenī, jo tika piesaistīti starptautiska līmeņa tiesneši. Ķeguma boksa skolu pārstāvēji 4 jaunieši – Kristiāns Ģērmanis, Toms Dmitročenko, Emīls Buls un Rodrigo Seržants. Kādam tā bija pirmā cīņa, kādam jau atkārtota, bet mēs par viņiem vēl dzirdēsim! Prieks, ka boksa skolā jaunieši var trenēties kopā ar saviem vecākiem, kas ir liels stimuls un dzinulis."

Atzinības raksts piešķirts Lienei Lazdiņai, kuras pieteikuma vēstulē rakstīts: "Liene ir cilvēks, kurš velta savu dzīvi, lai palīdzētu citiem, veidotu labāku sabiedrību, iedvesmojot līdzcilvēkus padarīt savu dzīvi interesantāku, piepildītāku. Lienes mūžs saistīts ar Rembati – dzimtas mājas, profesionālā izaugsme, ģimene. Viņas prioritāte vienmēr bijusi un ir ģimene, bērni un seniori, no kuriem viņa cenšas pasmelt savai pieredzei pilnu kausu. Pateicoties viņas iniciatīvai Ķeguma novads var lepoties ar kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu. Liene ir sapratusi, ka iepazīstot vēsturisko notikumu mantojumu, ieguvēji ir visi. Tas sākās ar kolhoza 70 gadu jubilejas svinībām, tagad turpinājums ir ielu sporta svētki. Šie pasākumi nes Ķeguma novada vārdu citos novados. Interesants pasākums "Kartupeļu festivāls" - ar Mārtiņa Sirmā meistarklasi, priekšnesumiem un radošām darbībām piesātināts. Pasākums visas dienas garumā, kas pulcēja gan lielus, gan mazus interesentus no dažādām republikas vietām. Tāpat šogad aizvadīts labdarības pasākums, kurā prieku un iedvesmu varēja gūt visas Ķeguma novada ģimenes. Šajā pasākumā godināja audžu ģimenes, kuru mājās mīt mīlestība un sirds plašums. Liene cenšas piesaistīt jauno paaudzi ar savas ģimenes paraugu – abas meitas un dzīvesbiedrs ir viņas pirmie un aktīvākie atbalstītāji un smagāko darbu veicēji. Liene aktīvi atbalsta un sniedz savu artavu Rembates aktīvajā sporta dzīvē – Rembates apļi, teniss, dambrete, ielu sporta svētki, ģimenes sporta diena u.c. Liene uz pasākumiem aicina sabiedrībā mīlētas un atpazīstamas personības, kuras, aizbraucot no mūsu novada, guvušas sirds siltumu un nedalītu pateicību, ko nodod tālāk. Liene aktīvi veic sabiedrisko darbu. Ir izveidota interešu kopa, kas apzina viedus ļaudis pagastā un novadā. Ja nepieciešams sakārtot kādu Glāzšķūņa stūrīti, Liene ar ģimeni dodas talkā! Un tā Rembatē top skaistas vietas, kurās atpūsties. Patīkami vērot, cik lielu atbalstu Liene saņem no ģimenes. Tas ir piemērs arī mums kļūt atbildīgākiem, iejūtīgākiem, saliedētākiem, izpalīdzīgākiem. Var apgalvot, ka bez Lienes Rembate būtu mazs pelēks plankumiņš Latvijas kartē, bet tagad mēs esam atpazīstami un jūtamies ar to lepni."

Atzinības rakstu saņems arī Diāna Arāja. Par Diānu Arāju rakstīts: "Ikviens, iebraucot Birzgalē, noteikti būs pamanījis sakopto pagasta centru. Interesanti, ļoti savdabīgi un atšķirīgi no citur redzētā. Birzgales pagasts var lepoties ar savu “seju”. Pagasta skaistuma un labiekārtošanas karaliene – tā Diānu Arāju sauc vietējie iedzīvotāji. Vienmēr kustībā, kā skudriņa lielajiem pagasta strādniekiem pa vidu, Diāna katrai, pat vismazākajai lietiņai, atradīs savu īsto vietu. Nenogurstošas enerģijas, gaišuma un labsirdības pilna, Diāna kā mazs magnētiņš pievelk apkārtējos un ar savu darbu darba prieku, ar labajām idejām aizdedz ikviena ciema iedzīvotāja sirdi. Meitene ar "zelta rokām", kas ne tikai pazīst katras puķes dvēseli, bet arī lieliski dejo, nodarbojas ar aušanu un gatavo dažādus rokdarbus, Jā, un dzied! Arī dzied tikpat skaisti kā putni lielajos kokos no rītiem! Diāna ir cilvēks, kuras darbs un dzīvesprieks var būt par piemēru gan vecam, gan jaunam. Mūsu pagasts ir tik neatkārtojami skaists, pateicoties tādiem cilvēkiem kā Diāna Arāja. Lai vairāk tādu jauniešu!"

Atzinības raksts piešķirts Mairai Līdumai, kuras pieteikumā rakstīts: "Vecāki jau agrā bērnībā pievērsa Mairu mūzikai, absolvēta Ogres mūzikas skola, tad studijas augstākās mūzikas iestādēs. Jau vairāk kā 8 gadus Maira Līduma, paralēli aktīvam skolotājas darbam Ikšķilē, savu laiku un enerģiju iegulda Ķegumā un Ķeguma jauktajā korī. Maira ar Ķeguma novada dziedošajiem talantiem satikusies jau vairākus gadus atpakaļ – vadījusi Ķeguma komercnovirziena vidusskolas kori, kur 2 gadu laikā izcīnīta iespēja piedalīties XXV Vispārējos latviešu dziesmu un XV Deju svētkos. 2013.gada 7.septembrī tika dibināts Ķeguma jauktais koris. Liela daļa kora dalībnieki ir vietējie Ķeguma novada iedzīvotāji, bet brauc arī dziedātgribētāji no Ikšķiles, Ogres un Lielvārdes. 2018.gadā novembrī koris piedalījās Ogres apriņķa lielkoncertā "Mūsu zeme". 2018.gada jūnijā skaisti un skanīgi nosvinēta kora 5 gadu jubileja. 2019.gada janvārī koris "Lins" piedalījās Starptautiskā konkursā. Kora dalībnieki vairākkārt ir devušies vieskoncertos, kā arī paši uzņēmuši viesus. 2019.gada martā Ķeguma Tautas namā bija jauks sadraudzības koncerts kopā ar Rīgas Ekonomikas augstskolas jaukto kori. 2019.gada nogalē ņemta dalība labdarības koncertā Rīgas Svētā Jēkaba Baznīcā un tā paša gada nogalē dziedāts Latvijas valsts svētku koncertā. 2020.gada februārī Mairas vadītais koris piedalījies komponista Jāņa Strazda jubilejas koncertā "Valentīndienas priekšvakarā...". 2020.gada aprīlī Ķeguma evaņģēliski luteriskajā baznīcā koris uzstājās kopā ar mūziķi un komponistu Kasparu Zemīti, izpildot muzikāli sarežģītu skaņdarbu "Mesa". Šajā muzikālajā priekšnesumā kora vadītāja "latiņu" uzcēla īpaši augstu, uzstādot izpildītājiem augstas kvalitātes prasības. Mairas Līdumas vadībā ir iegūtas balvas dažādos konkursos, kā būtiskākās varētu minēt Sudraba diplomu Koru olimpiādē 2017.gadā, Augstākās pakāpes diplomu koru skatē 2018.gadā, iegūto 2.pakāpi Garīgās mūzikas festivālā “Sudraba zvani” kategorijā “Latviešu garīgā mūzika”. Kora dalībnieki atzinīgi vērtē kora pedagogu un it īpaši Mairas spēju atrast kopīgu valodu ar jauniešiem. Maira vienmēr centusies arī izglītot dziedātājus, kam nav speciālās mūzikas izglītības, un kora dalībnieki, it sevišķi jaunieši, to atzinīgi novērtē. Dziedāšana korī nav tikai mēģinājumu process un koncerti, svarīga ir arī ārpuskora dzīve. Maira Līduma ir viens no redzamākiem un dzirdamākiem cilvēkiem Ķegumā. Viņa neapšaubāmi ir iznesusi Ķeguma vārdu visā Latvijā. Maira savus dziedātājus spēj dvēseliski izglītot, iedvesmot nodziedāt tā, lai spalvas uz rokām saceļas! Koris "Lins" ir kā ģimene, reizēm paši koristi brīnās kā tik dažādi cilvēki spēj atrast kopīgu valodu un kļūt par lieliskiem draugiem, kas krīt un ceļas viens par otru. Mēģinājumi nekad nav garlaicīgi, jo var dzirdēt skaļus smieklus. Taču jāatzīst, ka šiem smiekliem nebūtu nekāda pamata vai jēgas, ja tam pamatā nebūtu liels un neatlaidīgs ieguldītais darbs. Par to visu koris var pateikties Mairai, kas ir izveidojusi korī lielisku atmosfēru, kurā dziedātājiem gribas atgriezties vēl un vēl."

Ķeguma novada pašvaldības apbalvojums "Ķeguma novada lepnums 2020" piešķirts Intai Brokānei – Vilcānei. Par Intu Brokāni – Vilcāni saņemti trīs pieteikumi, kuros rakstīts: "Inta ir īstena ķegumiete – dzimusi, augusti Ķegumā, vienmēr ir lepojusies ar savu pilsētu un lielākā dāvana, ko viņa ķegumiešiem un ikvienam ir uzdāvinājusi, ir Ķeguma krusta kalns. Tā ir vieta, kur satiekas debesis ar zemi, tā ir vieta, kas apveltīta ar īpašu enerģiju un dieva pieskārienu. Tā ir vieta, kur notiek brīnumi. Inta Ķeguma vārdu ir nesusi Latvijā un pasaulē caur viņas veidoto Krusta Kalnu, kurā jau vairāk kā 20 gadu laikā ir bijuši tūkstošiem cilvēki. Neskaitāmi autobusi gadā, ģimenes ar bērniem, sirmgalvji, skolēni, bērnu dārza grupiņas, velo braucēji, kājām gājēji… tik ļoti daudz un dažādi cilvēki ik dienas, ik gadu ierodas Krusta kalnā un viņus sagaida Inta. Viņa neskaita laiku un netaupa enerģiju, viņa sagaida dienā vai naktī, nogurusi vai aizņemta. Krusta kalns ir īpaša svētvieta, kurā cilvēki var piepildīties ar gaismu, dievišķu enerģiju un attīrīt sevi no uzkrātā garīgā smaguma. Inta ir pašaizliedzīgi veltījusi ļoti lielu daļu savas dzīves, lai palīdzētu cilvēkiem – runātu, iedvesmotu, palīdzētu atrast īsto ceļu šajā dzīvē. Krusta Kalnā cilvēki ir raduši mieru, piedevuši sev un cietiem, lūguši par citiem, guvuši atklāsmes. Šajā īpašajā vietā ir sev nozīmīgās dienās bijuši gan jaunie pāri, gan ir tikuši kristīti bērni, kā arī notikuši koncerti un vēl dažādi ar garīgo bagātību piepildīti pasākumi. Inta Krusta Kalnā gadu garumā ir vadījusi ekskursijas, stāstījusi un iedvesmojusi ļoti, ļoti daudz cilvēkus. Ķeguma Krusta kalns ir viena cilvēka – Intas Brokānes ideja un realizācija, kurā ieguldīti viņas personīgie līdzekļi un laiks. Šī vieta daudziem cilvēkiem palīdzējusi sakārtot savas dzīves un likusi ieraudzīt gaismu pat bezcerīgā situācijā. Baznīca bez sienām – tā ļaudis dēvē Krusta kalnu – Intas lolojumu. Nenogurstoši Inta rūpējas, lai kalns būtu sakopts, patīkams apmeklētājiem. Viņa netiecas pēc atzinības vai "paldies", Inta dara to ko mīl, un viņa mīl cilvēkus. Viņas darbi ir neredzami, tie nav apbalvojumos mērāmi. Inta ir cilvēks ar lielo burtu, ar lielu, plašu sirdi un neizsīkstošu pozitīvismu. Atliek Intu satikt tikai vienu reizi un viņa izmaina visu dzīvi. Dievs Intu apveltījis ar īpašām dāvanām. Viņa sajūt, dzird un redz to, ko citi nemana. Jau kopš bērnības Inta jutusi Ķeguma kalnus kā “savējos”, zinājusi taku taciņas, runājusi ar kokiem un akmeņiem, jutusi sāpes, kad tiem tika darīts pāri. Ķeguma Krusta kalns ir mazo Kangaru pauguraines daļa. Šī vieta zem zemes slēpj neskaitāmus akmens milžus, kas dienas gaismu ieraudzījuši pateicoties Intai, kurai vienmēr mašīnā līdzi ir lāpsta, lai palīdzētu akmeņiem kļūt pamanāmiem un nonākt zemes virspusē. Ieraugot viņas paveikto un šos lielos akmeņus, liekas neticami, ka to spējusi izdarīt viena neliela auguma sieviete. Intas spēks ir ticībā un neatlaidībā. Kad darāmā ir ļoti daudz, Intai nāk talkā viņas ģimene – mamma Janīna, māsa, vīrs, meitas, znoti, mazbērni. Krusta kalna saimniece šobrīd ir mājsaimniece, agrāk strādājusi par pavāri, aprūpētāju un šoferi. Intai nav ne medaļu, ne diplomu. Krusta kalna sargātājai ir stipras rokas, mīlestības pilna sirds, vieda dvēsele un pārpārēm plūstoša enerģija. Viņa neatsaka nevienam, kurš vēlas iegūt informāciju par svētvietu un brīnumainajiem akmeņiem. Inta prot stāstīt un rādīt. Nenoliedzami – viņa ir labākais gids Ķeguma kalnos. Pateicoties Intai Brokānei, Ķeguma Krusta kalns iekļauts Latvijas tūrisma ceļvežos, un Ķegums ir kļuvis atpazīstams pasaulē. Šī vieta dziedinājusi un devusi cerību slimajiem un dziedinās vēl daudzus. Inta Brokāne noteikti ir paveikusi ļoti lielu darbu sabiedrības labā. Viņa rūpējas ne tikai par to, lai Ķeguma krusta kalns būtu sakopts, viņa rūpējas par visu, kas ir ap viņu. Viņa nepaiet garām nevienai nomestai pudelei vai atkritumu kaudzei, lai kur tā būtu. Ja viņa brauc ar auto, un uz ceļa būs uzkritis zars, nomesta jaka vai jebkas cits – Inta apstāsies un to noņems vai aizvedīs uz atkritumu tvertni. Neviena pastaiga pa mežu nav iedomājama bez atkritumu maisu iznešanas. Vai tā ir pietura, vai pludmale, visur kur iet Inta, viņa rūpējas par vides tīrību. Inta rūpējas arī par dzīvniekiem, kuriem nav māju. Inta neapstāsies, viņas darbi turpinās jaunus stāstus par Latvijas spēka vietām. Intas bērni saka, ka viņa ir labākais piemērs, kā būt atbildīgiem par mūsu mājām, mūsu zemi un nebūt vienaldzīgiem. Šobrīd Inta ar vīru dzīvo Latgalē – Mākoņkalnā, kurā turpina pārsteigt lauku iedzīvotājus – paši pēc savas iniciatīvas viņi attīra ezerus, sagādā jaunus krēslus vecai lauku baznīcai, rūpējas par kultūras dzīvi laukos, sakopj vecus īpašumus. Vēl nesen tika sakopta Zosnas muiža un tās dārzs, kurā tika rīkots skolas salidojums. Cilvēkiem tā bija sensācija un notikums, ko atcerēties vēl daudzus gadus. Neskatoties uz lielo attālumu no Mākoņkalna līdz Ķegumam – gandrīz trīs stundas ceļā – Intai ar vīru tas nav šķērslis. Dažkārt pat vairākas reizes nedēļā viņi dodas pie ģimenes, pa ceļam piestājot neskaitāmās vietās, pie neskaitāmiem cilvēkiem, lai apraudzītu, aprunātos, kādam nogādātu sūtījumu, bieži veciem cilvēkiem tiek sagādāti ratiņkrēsli, staiguļi. Viņi regulāri ved no Vācijas pilnu mašīnu ar nepieciešamām lietām, lai palīdzētu cilvēkiem. Kaut kādā neizskaidrojamā veidā cilvēki atrod Intu – ģimenes ar slimiem bērniem, ar lielām problēmām un grūtībām. Inta ir kā otrā mamma jau daudziem bērniem. Viņa palīdz ģimenēm saglabāt veselīgas attiecības un dod cerību, ka var labāk. Bieži vien palīdz atrast mājvietu vai darba vietu. Inta ir psihologs bez grāda, viņa ir dzīves psihologs. Viņas telefons zvana vienā laidā, ik dienas cilvēki no visām Latvijas malām viņai zvana, grib parunāties, dalīties, lūgt padomu. Viņas enerģija, spēks un mīlestība ir apbrīnojami liela! Tajā pašā laikā viņa ir absolūti vienkārša sieviete, bez jebkādām ārišķībām un nominācijām. Inta ir cilvēks no kura mācīties un iedvesmoties! Cilvēks, kuram gribas līdzināties un būt kopā!"

Ķeguma novads var lepoties ar tik diženiem cilvēkiem!

Diemžēl šogad nevaram būt kopā, lai sveiktu Ķeguma novada atzinības rakstu un titula "Ķeguma novada lepnums 2020" saņēmējus, bet noteikti, ka visi laureāti tiks godināti, tiklīdz tas būs iespējams.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/kegums/48476