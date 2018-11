Konkurss: laimē biļetes uz emocionālo koncertstāstu Latvijai – "Pūt, vējiņi"

Portāls "OgreNet.lv" sadarbībā ar "Producentu grupu 7" izsludina konkursu, kur trīs veiksminieki savā īpašumā var iegūt ielūgumu 2 personām uz emocionālo koncertstāstu Latvijai – "Pūt, vējiņi".

Pasākums Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē notiks 13.novembrī plkst. 19.

Lai saņemtu ielūgumus, ir jārod pareizās atbildes uz izrādes veidotāju sagatavotajiem jautājumiem.

1. Latvijas populārie mūziķi arī šogad apvienojušies, lai pasniegtu dāvanu Latvijai tās dzimšanas dienā - muzikālu koncertstāstu "Pūt, vējiņi". Kurš no latviešu komponistiem ir vērienīgās koncertprogrammas muzikālais producents?

a) Raimonds Pauls

b) Uldis Marhilevičs

c) Kristaps Krievkalns

2. Jaunā koncertprogramma tapusi koncertu sērijā, kuras devīze ir "ar cieņas apliecinājumu savai zemei un rotaļīgu vieglumu mūzikā". Kuro gadu pēc kārtas notiek šie koncerti?

a) piekto

b) astoto

c) desmito

3. Daudzas no programmas "Pūt, vējiņi" dziesmām izskanēs kā veltījums vienai no Latvijas lielākajām upēm. Nosauciet šo upi.

a) Gauja

b) Daugava

c) Lielupe

Pareizās atbildes līdz 8.novembra pulksten 20 ar norādi LATVIJA lūgums sūtīt uz e-pasta adresi konkurss@ogrenet.lv, norādot savu vārdu, uzvārdu un kontakttālruni.

Trīs no pareizo atbilžu autoriem iegūs ielūgumu 2 personām uz emocionālo koncertstāstu Latvijai – "Pūt, vējiņi", kas Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē notiks 13.novembrī plkst. 19.

"OgreNet.lv" redakcija ar konkursa uzvarētājiem sazināsies nākamajā dienā pēc atbilžu iesūtīšanas termiņa beigām.

Vairāk par emocionālo koncertstāstu Latvijai – "Pūt, vējiņi" – lasīt šeit.

