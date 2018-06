Skolēnus vasaras brīvlaikā aicina apmeklēt Bībeles skolu

Jau 12. gadu Ogrē Svētdienas skolas ietvaros notiks Starpkonfesionāla bērnu vasaras Bībeles skola "Iedraudzējies ar Dievu!" .

No 2. līdz 6.jūlijam mīļi gaidīsim latviski un krieviski runājošus bērnus. Nodarbības notiks no pkst.10 līdz 15 bērniem vecumā no 8-12 gadiem. Pieredzējušu pasniedzēju vadībā bērniem būs iespēja doties aizraujošo Bībeles stāstu pasaulē, piedalīties interesantās radošajās darbnīcās, sporta nodarbībās un starplaikā stiprināties ar tēju un maizītēm. Būs prieks tikties ar seniem draugiem.

Pusaudžiem vecumā no 13 līdz 17 gadiem no plkst. 16.30 līdz 19 būs tikšanās ar interesantiem cilvēkiem, kuri stāstīs aizraujošus dzīvesstāstus. Tas noteikti būs lieliski pavadīts laiks.

Bērni vienmēr ir sajūsmā par aizraujošo nedēļu un vecāki pateicīgi par bērnu pieskatīšanu.

Skolu rīko Ogres Evaņģēliskā draudze sadarbībā ar citām vietējām kristīgajām draudzēm.

Vieta - Ogrē, Brīvības iela 30 (šeit var saņemt ielūgumus, kurus vecākiem jāaizpilda un jāparaksta) .

Ieeja brīva. Iepriekšējo gadu foto var apskatīt draugiem.lv un facebook.com "Iedraudzējies ar Dievu!" lapās. Uz drīzu tikšanos!

Mob. tālr. uzziņām 24791570.

