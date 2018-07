Bērni Vasaras Bībeles skolā iepazīst garīgās vērtības

No 2. līdz 6. jūlijam jau 12 gadu Ogrē bērnus pulcināja Starpkonfesionālā bērnu vasaras Bībeles skola (VBS) "Iedraudzējies ar Dievu!", kas notiek Svētdienas skolas ietvaros.

Šogad Vasaras Bībeles skolu organizēja Ogres pilsētas un rajona kristīgās draudzes.

Profesionālu pasniedzēju vadībā bērni klausījās Bībeles stāstus un spēlēja interesantas sporta spēles. Bērni ar aizrautību skatījās eksperimentus un darbojās radošajās darbnīcās un izgatavojot savas smilšu glezniņas. Dziedāja dziesmas, ieguva jaunus draugus un baudīja gardu pusdienu maltīti.

Savukārt pēcpusdienās ar pusaudžiem sarunājās mācītāji un citi kalpotāji, kuri dalījās ar aizraujošiem dzīves stāstiem. Jaunieši skatījās video projekcijas un spēlēja sporta spēles. Ikvienam tika dota iespēja iepazīties ar Jēzu Kristu kā Glābēju un piedzīvot Dieva mīlestību no cilvēkiem, kas apkārt. Kopīgais laiks bija brīnišķīgs! Šajā gadā VBS skolu kopā apmeklēja 113 bērni no Ogres, kā arī no citām Latvijas pilsētām un pat no citām valstīm. Tā kā šī ir Starpkonfesionāla skola, tad bērniem kalpoja 37 cilvēku liela komanda no 8 dažādām draudzēm.

Bērniem skola bija bez maksas. Tādēļ nometnes organizatori pateicas draudzēm un visiem citiem ziedotājiem, kuri atbalstīja šo skolu.

"Tas ir jauki, ka Dieva mīlestībai nav robežu. Mīlestība un vienprātība ir tā, kas ļauj sasniegt Dieva noliktos mērķus. Īpaša pateicība Ogres Evaņģēliskai draudzei un mācītājam Vadimam Kovaļevam par atvēlētajām telpām. Gods, slava un pateicība Dievam par Viņa klātbūtni un mīlestību, kura valdīja mūsu starpā," teic VBS vadītāja Daiga Balcere.

