Izrādi "Debesu vārti un Elles liesmas" apmeklējuši vismaz 1300 skatītāju

Pagājušajā nedēļas nogalē, 17., 18. un 19. augustā, Ogres novada Kultūras centra Lielajā zālē notika drāmas "Debesu vārti un Elles liesmas" izrādes.

Kā uzsver pasākuma organizētāji – tas ir viens no ievērojamākajiem pēdējo gadu pasākumiem - draudžu un organizāciju kopīgs darbs. Šo pasākumu kopīgiem spēkiem organizēja Attīstības fonds "Celies" sadarbībā ar starptautisko organizāciju Reality Outreach Ministries un Ogres reģionā esošajām kristīgajām baznīcām.

Pasākuma mērķis bija uzrunāt skatītāju sirdis, dodot iespēju sastapties ar realitāti, kura cilvēka acīm ir apslēpta, taču skar ikvienu no mums. Drāmā tika izspēlētas desmit ainas no dažādām dzīves situācijām, kuras skar mūsu ikdienu. Šajās ainās skatītājiem bija dota iespēja saskatīt kādu savas dzīves šķautni un uzdot sev jautājumu: "Kur es nonākšu savas dzīves beigās?"

Izrādē kā aktieri piedalījās ar aktiermākslu nesaistīti cilvēki no Ogres un tās tuvākās apkārtnes. Drāmas režisore Žanna Kalve: "Priekš manis bija izaicinājums atsaukties būt par šīs drāmas režisoru, strādāt ar aktieriem, kuriem nav nekādas pieredzes ar aktiermākslu un skatuvi, bet kuriem sirds deg par Dievu un cilvēkiem, kas šo izrādi redzētu. Ir milzīgs gandarījums darbā ar aktieriem redzēt, kā uzplaukst apslēptie talanti, kas ļauj viņiem noticēt sev un kalpot skatītājiem ar vislielāko atdevi. Komandai bija pievienojušies aktieri arī no Norvēģijas, Amerikas un pat no Brazīlijas." Meitenes no Brazīlijas pauda, ka noteikti šo ideju vedīs uz savām mājām un, kas zina, pēc kāda laika to redzēs arī brazīlieši.

Paši aktieri dalās ar saviem iespaidiem: "Prieks par vienu mērķi, ko esam sasnieguši. Mēs visi bijām viena komanda vienā prātā. Nebija ne baznīcas, ne draudzes, bet bijām Dieva bērni, jo mūs vienoja Jēzus Kristus. Šī drāma dod cilvēkiem desmitkārtīgu apstiprinājumu tam, ka nav cita ceļa pie dzīvā Dieva kā vien caur Jēzu Kristu."

Organizācijas Reality Outreach Ministries pārstāvis un šīs izrādes direktors un producents no Igaunijas Nēmo Rāsiks min: "Šī drāma, ko veidoja Ogres apkārtnes kristīgās baznīcas, ir viena no labāk organizētajām izrādēm mūsu 20 gadu kalpošanas laikā. Bija padomāts par katru vismazāko projekta niansi un organizēšanas detaļām. Aktieri un dalībnieki darbojās vienoti. Ar pazemību un dedzību iekļāvās visā darba procesā un, lūk, redzams rezultāts. Tas uzrunāja skatītāju sirdis."

Projekta idejas autori un organizatori Filips un Līga Hepīsi izsaka pateicību Ogres novada pašvaldībai un Ogres novada Kultūras centram par atbalstu šī pasākuma īstenošanā. Paldies arī Ogres apkārtnes kristīgo draudžu vadītājiem un organizācijām par atbalstu pasākuma organizēšanā. Bet vislielāko pateicību sakām ikvienam dalībniekam, kas iesaistījās, lai drāma "Debesu vārti un Elles liesmas" būtu izdevusies.

