Viena no 12 Jēzus mācekļu relikvijām- Ogrē, Svētais Meinards un Ikšķiles baznīca

Ne visi zina, ka Latvijā ir atrodamas arī viena no Jēzus divpadsmit mācekļiem jeb apustuļa – svētā Jēkaba (Vecākā) relikvijas. Apustuļa, kura galvu 14 gadus pēc Jēzus Kristus nāves antikristīgā vājprātā nocirta Heroda mazdēls, vārdā ir nosaukts ne tikai Rīgas galvenais katoļu dievnams. Jēkaba (Vecākā) relikvijas pirms gandrīz simts gadiem no Spānijas ir vestas uz Latviju, un tagad atrodas Ogrē!

1923. gada novembrī uz Latviju atceļoja "Dieva vietnieka zemes virsū" – pāvesta Pija XI īpašā dāvana Latvijai: svētā apustuļa Jēkaba Vecākā relikvijas, kas līdz tam atradās apustuļa atdusas vietā Santjago de Kompostello klosterī Spānijā, lai tās tiktu ievietotas galvenā Rīgas katoļu dievnama, svētā Jēkaba katedrāles altārī. Laika gaitā relikvijas savu atrašanās vietu vairākkārt ir mainījušas un tagad tās atrodas Ogrē.

Pagājušā gadsimta sākumā Rīgas katoļu katedrālē uzbūvētais altāris, kur tika ievietotas apustuļa relikvijas, vispirms tika pārvietots uz katedrāles kreisā sānjoma austrumu galu, kur tas atradās līdz 1934. gadam. Vēlāk šo altāri pārvietoja uz Svētās Marijas Magdalēnas baznīcas Vecrīgā kreiso sānjomu, bet 1997. gadā tas atrada vietu jaunuzceltajā Ogres katoļu baznīcā.

1923. gada 18. novembra laikraksts "Dienas Lapa" rakstīja: "Pāvests Pijs XI dāvinājis Jēkaba katedrālei Rīgā daļu no apustuļa Jēkaba vecākā relikvijām, kuras uzglabājās Spānijā, Sant-Jago de Compostella klosterī. Relikvijas jau pienākušas Latvijā un tiks iemūrētas Jēkaba baznīcas galvenajā altārī. Bez tam pāvests dāvājis altārim tabernākulu (Sakramenta glabāšanas vietu)".

Svētais Meinards un Ikšķiles baznīca

Par kristietības ieviesēju mūsu zemē tiek uzskatīts Meinards no Zēgebergas (1130/1140-1196), kaut gan daudzi uzskata, ka pirmie Labās Vēsts sludinātāji latvju zemē neieradās pa jūru no Vāczemes kā katoļi un nofraktējās Ikšķilē, bet gan iesoļoja kā pareizticīgie no Austrumiem senajās latgaļu zemēs. Tomēr, lai kā arī tur nebūtu, 1993. gada 8. septembrī, savas Latvijas vizītes laikā pāvests Jānis Pāvils II kanonizēja bīskapu Meinardu svēto kārtā, atzīstot viņu par latviešu pirmo apustuli un bīskapu.

Tā nu vairumam Latvijas ticīgo Meinards ir svētais, kura relikvijas un darbi jāgodā, un kuram jāvelta arī lūgšanas. 1185. gadā ar Visbijas mūrnieku palīdzību viņš Ikšķilē uzcēla pirmo kristiešu svētnīcu un tika iecelts Ikšķiles bīskapa godā. Ikšķiles baznīcas drupas, kas pēc Rīgas HES uzbūvēšanas, nu apskauj Daugavas ūdeņi, kļuvušas par savdabīgu svētceļojumu mērķi. Uz turieni var doties arī būvniecības vēstures izzinātāji, jo Ikšķiles baznīca ir pirmā mūra celtne Baltijā.

Meinards mira 1196. gada 12. oktobrī un sākumā tika apglabāts Ikšķiles baznīcā. 14. gadsimtā viņa mirstīgās atliekas pārapbedīja Rīgas Doma baznīcā, kur tās atrodas arī tagad – Svētā Krusta altāra priekšā.

