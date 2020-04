Latvijā tiek atzīmētas pareizticīgo Lieldienas

Šajās dienās jālūdzas par ārstiem, kā arī jāpilda valdības rīkojumus un mediķu sniegtās rekomendācijas, Pareizticīgo Lieldienu uzrunā aicina Rīgas un visas Latvijas metropolīts Aleksandrs.

Viņš pauž nožēlu, ka šodien cilvēku vidū izplatījusies "pārmērīga aizraušanās ar šīs pasaules labumiem, tieksmes pēc pagodinājumiem un slavas, dziļas ticības, patiesas mīlestības, žēlsirdības un patiesi labu darbu trūkums", bet "Dievs un Baznīca aizvirzas pēdējā vietā". Metropolīts uzrunā skaidro, ka no vēstures zināms, ka ciešanu un slimību pieļaušana vienmēr bijusi atgādinājums cilvēkam, ka dzīvība - tā ir Dieva lielākā dāvana cilvēkiem.

"Mūs pārņēmušajos pārbaudījumos mēs redzam, cik trausla un nepastāvīga ir cilvēka laicīgā dzīve," saka metropolīts Aleksandrs.

Viņš norāda, ka Dieva žēlsirdībai nav robežu, tāpēc "ja mēs atgriežamies pie Dieva un pienesam Viņam grēku nožēlu, iemīlam Augšāmcēlušos Pestītāju ar visu savu apziņu un pienesam Viņam mūsu mīlestību un labos darbus, tad Kungs pieņems katra nožēlojoša cilvēka grēknožēlu".

Metropolīts saka, ka nedrīkst krist izmisumā un padoties panikai. Viņš norāda, ka jāpastiprina "celles un mājas lūgšanas par epidēmijas pārtraukšanu", kā arī patiesi jātic un jālūdz Dievs, lai "uzklausa mūsu lūgšanas un atbrīvo katru no mums, mūsu valsti, valdību un visu tautu, un mūsu svēto baznīcu, tās virsganus, garīdzniekus, mūku kārtai piederīgos un kalpotājus, un visu vecumu ļaudis, un jebkurā vietā no postošās epidēmijas, un lai saglabā visiem dzīvību".

Viņš arī pauž, ka no sirds jālūdzas, kā arī jāizpilda visus mūsu valdības rīkojumus un mediķu sniegtās higiēnas rekomendācijas. "Izturēsimies atbildīgi, ar mīlestību un žēlsirdību cits pret citu un ikvienu cilvēku," aicina metropolīts Aleksandrs.

Metropolīts saka, ka šajās svētku dienās īpaši jālūdzas par tiem, kuri slimo, par tiem, kuri izpilda savu ārsta pienākumu un, riskējot ar savu dzīvību, palīdz citiem. "Lai mūsu žēlsirdīgais kungs sūta viņiem visiem savu stiprinošo svētību un palīdzību!' norāda metropolīts.

Valsts prezidents Egils Levits, sveicot pareizticīgos Lieldienās, aicina dziļāk apzināties dzīvības vērtību, aģentūru LETA informēja Valsts prezidenta kancelejā.

"Lieldienas simbolizē atjaunošanos, atdzimšanu, augšupeju. Arī šī īpatnējā situācija, kurā Lieldienu laikā atrodamies, liek mums par to domāt, un mums ir pamats par to domāt. Mēs dziļāk apzināmies dzīvības vērtību, mēs domājam par patiesi būtisko un atsijājam to, kas tā priekšā šķiet mazsvarīgs," saka Levits.

Viņš visai pareizticīgo draudzei novēl gaišu pārdomu un prieka pilnas Lieldienas.

Ņemot vērā ārkārtējās situācijas noteiktos ierobežojumus, pareizticīgo Lieldienu dievkalpojumi tiek pārraidīti LTV1 un LR4 , aģentūru LETA informēja Latvijas Pareizticīgās baznīcas preses sekretāre Oksana Dementjeva.

Vienlaikus viņa informēja, ka baznīcas starp dievkalpojumiem būs atvērtas visu dienu. Katrs individuāli sev ērtā laikā var atnākt palūgties, nolikt svecītes, iesniegt pieminēšanas zīmītes, taču atrodoties dievnamā, visiem stingri jāievēro noteiktā savstarpējā divu metru distancēšanās.

Savukārt tā kā baznīcas veiktā olu, kuliču un citu svētku ēdienu iesvētīšana nav ne ar ko aizstājama, šogad izņēmuma kārtā netiek plānota olu, kuliču un citu svētku ēdienu iesvētīšana.

Šodien LTV1 pl. 11.45 – bīskapu apsveikumi pareizticīgo Kristus Augšāmcelšanās svētkos

