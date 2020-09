Ogres DOMS aicina domāt par dzīves jēgu

Lai dotu iespēju mūsdienu cilvēkam saņemt atbildes uz dzīves svarīgajiem jautājumiem, sākot ar 6.septembri, svētdienās plkst.10 Ogrē, Vidus pr.15, notiks īpašs pasākums ar nosaukumu Ogres DOMS, kas veidoti atbilstošo mūsdienu kultūrai un tematikai.

Pasākumā būs raksturīga brīva atmosfēra, aktuāla tematika, iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus, kā arī dažādi vizuāli mākslinieciski elementi, kas palīdzēs uztvert galvenās atziņas radošos veidos. Ogres DOMA ilgums būs stunda, kuras laikā būs pieejama arī bērnu pieskatīšana. No plkst. 9.30 tiks piedāvāta kafija un tēja.

"DOMS ir saīsinājums no vārdiem "dievkalpojums orientēts mūsdienu sabiedrībai", kas norāda, ka tās mērķauditorija nav kristieši, bet ikviens cilvēks, kuram interesē dzīves svarīgie jautājumi. Viens no pamudinājumiem tādus veidot bija aptaujas rezultāti, ko mēs veicām ārpus draudzes cilvēku vidū, kur no 270 respondentiem vairāk kā 90% apliecināja vēlmi šāda veida dievkalpojumus apmeklēt vismaz reizi," par jauno iniciatīvu izsakās Ogres Trīsvienības baznīcas garīdznieks Dainis Pandars.

Veiktā aptauja arī parāda, ka 64% aptaujāto attieksme pret kristīgo baznīcu ir pozitīva, bet 30% neitrāla, kamēr tikai 6% negatīva vai noraidoša. Tiem, kas vismaz reizi ir apmeklējuši kādas konfesijas dievkalpojumus ir norādījuši, ka visvairāk viņus ir mulsinājusi dievkalpojuma kārtība un liturģija (25%), ziedojumu vākšana (25%) un dievkalpojuma ilgums (24%), tāpēc arī Ogres DOMS tiks organizēts ņemot vērā visus šos kritērijus.

Septembra svētdienās paredzētais temats būs "Dzīves jēga", kurš tiks sīkāk apskatīts četrās sekojošās apakštēmās:

6.septembrī - Kāda visam jēga?

13.septembrī - Liktenis vai audzināšana? (Tēvu diena)

20.septembrī - Kā iegūt vislabāko?

27.septembrī - Šķēršļi izaugsmei

Ogres DOMS galvenais runātājs būs Dainis Pandars, kurš pasākuma noslēgumā būs gatavs atbildēt arī uz klātesošo jautājumiem par attiecīgo tematu.

Vairāk informācijas par Ogres DOMS var atrast interneta vietnē: https://www.facebook.com/ogresdoms



