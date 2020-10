Ogres DOMS tiks pārraidīts LTV-1

Šajā svētdienā 25.oktobrī pl.12:00 Latvijas Televīzijas 1.kanālā būs iespēja vērot Ogres DOMA dievkalpojumu par tēmu “Rakstura izpēte”, kurš tika ierakstīs Ogres Trīsvienības baznīcā 18.oktobrī.

Mācītājs Dainis Pandars tematiskajā izklāstā runās par to, kas ir raksturs, kas to veido un kā to attīstīt.

Ogres DOMS ir kopš septembra mācītāja Daiņa Pandara iesākta iniciatīva, kurā norise, tematika un pasniegšanas veids ir vairāk orientēts mūsdienu sabiedrībai, lai palīdzētu domāt par dzīves svarīgākajiem jautājumiem.

Aicinājuma video ir iespēja noskatīties fb.com/ogresdoms

