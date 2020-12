Ziemassvētku ekumēniskais dievkalpojums ReTV tiešraidē 24. decembrī

Šogad Kristus dzimšanas svētku dievkalpojumu 24. decembrī plkst. 17.00 varēs vērot Reģionālajā televīzijā jeb ReTV tiešraidē šeit:

2020. gada Ziemassvētki ir citādāki, un valstī noteikto pulcēšanās ierobežojumu dēļ dievkalpojumus klātienē nevarēs apmeklēt visi gribētāji, tāpēc vienotības sajūtu plānots nodrošināt ar tiešraidi no Ogres Evaņģēliski luteriskās draudzes dievkalpojuma, kuru vadīs mācītājs Mārtiņš Kalējs. Svētrunu teiks arī Ogres Trīsvienības baptistu draudzes mācītājs Dainis Pandars, kurš dievnamā būs kopā ar kvartetu, kas izpildīs tradicionālas Ziemassvētku dziesmas ērģeļu pavadījumā.

"Pat ja Tu domā, ka brīnumu nav, Ziemassvētki atgādina, ka brīnumi ir tuvāk nekā Tu domā. Dievs ik dienas cenšas mums katram atklāt to, cik ļoti mūs mīl. Dievs sūta mūsu dzīves ceļā eņģeļus – citus cilvēkus. Dieva Brīnums jau ir tajā, cik īpašu un neatkārtojamu Dievs ir radījis katru no mums, arī Tevi. Brīnišķīgu un atšķirīgu no citiem, īstas mīlestības vērtu. Pat ja Tev šķiet, ka Tevi neviens nemīl, palūkojies uz sevi, zini – Tu esi radīts vislielākajā Dieva Mīlestībā. Un tāpēc Dievs Tevi aicina šajos svētkos kļūt par Dieva sūtītu vēstnesi – eņģeli kādam, lai arī tavs tuvākais caur Tevi sajustu to, cik ļoti Dievs viņu mīl. Atsaucies, lai pamanāms top nevis ārišķīgais, bet dvēseliskais skaistums. Ziemassvētki ir laiks, kad mēs varam piedzīvot īsto brīnumu – Dieva Mīlestības brīnumu Jēzū. Ja tā notiek, tad tumsa vairs nevar uzvarēt! Lai top Kristus Gaisma katrā sirdī," novēl Ogres Ev. luteriskās draudzes mācītājs Mārtiņš Kalējs.

Ogres Trīsvienības baptistu draudzes mācītājs Dainis Pandars uzsver, ka tiešsaistes dievkalpojums ir veids, kā varam saņemt cerības un iedrošinājuma vēsti šajā tumšajā laikā.

"Šis laiks mums ir uzlicis šķietami lielus pārbaudījumus, jo esam izsisti no ierastās dienas kārtības, tuvības ar cilvēkiem, piedzīvojam draudus finansēm un veselībai. Tas viss kļūst nosacīts, kad paskatāmies uz zemēm, kur šobrīd valda karš, bads un katastrofas. Kurnēšana par iziešanu no komforta zonas mums nepalīdzēs, bet pateicība Dievam vienmēr ir palīdzējusi iegūt spēku un izturēt visgrūtākos apstākļus," aicina aizdomāties Dainis Pandars.

Tiešraides laikā, izpildot tradicionālas Ziemassvētku dziesmas, skatītājus priecēs ērģelniece Ilze Sprance un Ogres Trīsvienības baptistu draudzes mūziķi.

Informāciju sagatavoja Ogres Trīsvienības baptistu draudze sadarbībā ar Ogres novada Kultūras centru

