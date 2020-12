Mācītājs Mārtiņš Kalējs: "Šajos svētkos atbalstiet savus tuvākos"

Lai sniegtu cilvēkiem garīgu un emocionālu atbalstu laikā, kad visā valsts teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību, pavasarī tika izveidots Ogres novada krīzes zvanu centrs. Visa gada garumā cilvēki grūtos brīžos izmantojuši šo iespēju, lai aprunātos ar kādu no krīzes zvanu centrā pieejamajiem mācītājiem, taču īpaši aktuāla šāda veida palīdzība ir kļuvusi šobrīd, kad atkal dzīvojam ārkārtējās situācijas apstākļos.

Viens no krīzes zvanu centra speciālistiem, Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Ogres un Suntažu draudzes mācītājs Mārtiņš Kalējs, atklāj, ka šobrīd vērojams zvanu skaita pieaugums, cilvēki ir satraukti par valdības lēmumiem, masku valkāšanu, iespējamo piespiedu vakcināciju, kā arī citiem būtiskiem jautājumiem. Šāda saruna ar mācītāju sniedz mierinājumu, tā ir iespēja izrunāties un galvenais – tikt uzklausītam, jo, kā liecina mācītāja novērojumi, cilvēki kļūst arvien vientuļāki.

Jāvairo cilvēcība un sirsnīgas emocijas

Uz krīzes zvanu centru visbiežāk zvana sievietes vecumā no 40 līdz 70 gadiem, taču arvien vairāk palīdzību meklē arī gados jauni un pusmūža vecuma vīrieši. Mācītājs to uzskata par ļoti pozitīvu tendenci, jo izrunāšanās daudziem ir ļoti nozīmīgs solis.

Gan vīriešiem, gan sievietēm galvenie izaicinājumi ir bailes, neskaidrība par nākotni, veselības problēmas. Cilvēki ir satraukti ne vien par striktajiem ierobežojumiem, bet arī par darba jautājumiem, nespēju nodrošināt savu ģimeni. Cilvēki jūtas lieki, nevienam nevajadzīgi. "Patiesībā lielākā problēma šodien ir vientulība, jo, lai arī cilvēkam ir ģimene, tā nenojauš, cik vientuļš un pamests jūtas cilvēks, īpaši tas, kurš baidās izrādīt savu vājumu," stāsta M. Kalējs.

Krīzes zvanu centra darbību nodrošina Ogres novada pašvaldība. Mācītājs to uzskata par lielu svētību Ogres novada iedzīvotāju labā, uzsverot, ka lielākie ieguvumi šādai iniciatīvai ir izglābtas dzīvības, saglabātas veselības un attiecības, jo ir bijuši arī zvani, kad cilvēki ir tuvu izmisumam. "Atbalsta iespēja no vietējās pašvaldības un cilvēkiem apkārt, kā arī apziņa, ka tiksi uzklausīts, maina ļoti daudz,” teic M. Kalējs. “Cilvēkiem ir ļoti svarīgi apzināties – pat, ja kritīsi, tevi kāds noķers kritienā un palīdzēs. To mums derētu atcerēties, domājot par tuviniekiem, jo var palikt bez maizes, pajumtes un veselības, bet, ja paliec bez līdzcilvēka siltuma, mīlestības un iejūtības, tas var izrādīties nepārvarams šķērslis," pārdomās dalās mācītājs.

Pār Ogres novadu pārlaidušies eņģeļi

Tuvojoties svētkiem, Ogres novadā parādījušies jauni rotājumi, tai skaitā eņģeļi, kas izvietoti katras kristīgās draudzes tuvumā Ogrē un arī pagastos.Lūkojoties uz šiem eņģeļiem,mācītājs aicina padomāt par mūžīgām vērtībām – mieru, mīlestību, prieku, ticību, un aizdomāties – ar kādu nolūku Dievs mūs ir sūtījis šajā pasaulē un šajā vietā. Eņģeļi aicina ienākt pie Tā, Vienīgā, visus mīlošā, kurš nekad neatgrūž un nenosoda. Pie Jēzus Kristus un Viņa Mūžīgās Mīlestības. Mācītājam ir gandarījums, ka Ogres novada pašvaldība ir apzinājusies senu Evaņģēlija patiesību: Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikkatra vārda, kas iziet no Dieva mutes. "Debesu tēvs to redz un ļauj Ogrei plaukt. Kaut šos Jēzus teiktos vārdus saprastu arī citās pašvaldībās un valdībā, tad Covid-19 uzliesmojums drīz vien beigtos," uzskata M. Kalējs.

Labākā "dāvana" svētkos būsim paši

Svētkos mācītājs aicina dāvāt viens otram savu klātbūtni, laiku un nedalītu uzmanību. Viņš mudina atvērt sirdis un būt pateicīgiem – pateikt līdzcilvēkiem paldies par kopā būšanu, par to, cik svarīgi un dārgi ir mūsu tuvie un mīļie. "Mantisko lietu vietā izvēlēsimies palīdzēt kādam, kuram šodien ir īpaši grūti un smagi, lai iepriecinātu arī viņus šajā laikā. Nav nemaz jāmeklē tālu, cilvēki ciešanās ir mums blakus, tāpēc ļausim, lai Dievs viņus mums parāda. Es ticu, ka tas veicinās dāvināšanas prieku un sasildīs mūsu sirdis,” aicina mācītājs. Ziemassvētkos M. Kalējs aicina vairot mīlestību: “Mūsu pasaulē tik ļoti trūkst mīlestības. To Mīlestību, kuru no Dieva caur Kristus bērnu saņemt Ziemassvētkos, dāvājiet saviem tuvākajiem," vēl mācītājs. Viņaprāt, šis laiks mums ir dots, lai piedotu. To labi trešajā gadsimtā ir noformulējis tuksneša tēvs Sv. Sirdsskaidrais Antonijs: Vienīgi līdzcietīga Mīlestība saista cilvēku pie cilvēka un visus mūs kopā pie Dieva, viss pārējais viļ un nav patstāvīgs.

Mīlēsim Kristu un savu tuvāko. Svētīgus visiem Kristus Dzimšanas svētkus.

