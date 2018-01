Triju novadu deju kolektīvi ļauj iejusties Deju svētku atmosfērā

Sestdien kultūras namā "Lielvārdē" Ogres, Ķeguma un Lielvārdes novadu deju kolektīvu dalībnieki izdejoja XVI Deju svētku lieluzveduma "Māras zeme" repertuāru.

Deju lieluzvedums "Māras zeme" būs viens no Latvijas simtgades galvenajiem notikumiem, kad vairāk nekā 15 000 dejotāju izdejos mūsu tautas vēsturi.

"Lieluzvedumam "Māras zeme" Ogres, Ķeguma un Lielvārdes novadu deju kolektīvi sāka gatavoties jau aizvadītajā gadā. Lai kolektīvi Deju svētkos sevi spoži parādītu, pērn un arī šogad notika deju precizēšanas semināri ar deju autoru piedalīšanos," stāsta Ogres Deju apriņķa virsvadītāja Iluta Mistre. "Savukārt koncerts "Pa dejas ceļu" ir īpašs pasākums, ko tradicionāli rīkojam pirms lielajiem Deju svētkiem. Šajā koncertā dejotājiem dodam iespēju izdejot divas obligātās repertuāra dejas, lai viņi apzinās sevi kā kolektīvu un izbauda sajūtas, kā ir dejot uz svešas skatuves."

Lai izteiktu savu vērtējumu un viedokli, kas palīdzēs uzlabot un pilnveidot sniegumu skatē, kolektīvu priekšnesumus vērot bija uzaicināta horeogrāfe, deju lieluzveduma "Māras zeme" virsvadītāja Zanda Mūrniece. "Eksperte, kura precīzi pārvalda šīs dejas, dos padomus, vai kāda kombinācija nav precīza vai kaut kas nav kārtībā ar tautas tērpiem. Zanda Mūrniece norādīs, kas kurā dejā vēl jāpiestrādā, lai pēc skates būtu gandarīti gan kolektīvu vadītāji, gan dejotāji," skaidro I.Mistre.

Šī gada Deju svētkos piedalīsies arī bērnu deju kolektīvi. No Ogres deju apriņķa uz lielajiem svētkiem dosies "Ābolēni" no Ogresgala un "Zeltupīte" no Ķeipenes. Tā kā Ogres Deju apriņķī ir tikai divi bērnu deju kolektīvi, bet seši senioru deju kolektīvi, Ķeguma Tautas nama senioru deju kolektīvam "Ķegums" deju "Ienes Māras baznīcā" palīdzēja izdejot Tīnūžu Tautas nama bērnu deju kolektīvs "Upīte".

Sestdien koncertā "Pa dejas ceļu" piedalījās 14 deju kolektīvi. 17.februāri būs otrs koncerts, kurā piedalīsies 17 deju kolektīvi no Ogres, Ķeguma un Lielvārdes novadiem.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/lielvarde/40669