Lielvārdes novadā godinās vietējo projektu īstenotājus

13.februārī plkst.11 kultūras namā "Lielvārde" īpašā godināšanas pasākumā Lielvārdes novada pašvaldība vēlas pateikties visiem projektu īstenotājiem par aktivitāti un mērķtiecīgu darbu, ar kopīgiem spēkiem labiekārtojot vidi pašvaldības teritorijā.

Dalībnieki tiks aicināti piedalīties Lielvārdes novada attīstības alternatīvu apspriešanā attīstības programmas 2018-2024.gadam izstrādes ietvaros. Analīzē tiks izmantota Edvarda De Bono sešu cepuru radošās domāšanas metode.

Pasākuma ir laipni aicināts piedalīties un izteikt viedokli ikviens interesents, savu dalību iepriekš piesakot pie Indras Lejas (tālr. 29356923, e-pasts: indra.leja@lielvarde.lv).

Pasākuma ieskaņā muzikāls sveiciens no Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem, uzrunas un apsveikumi.

Dalībnieki tiks iepazīstināti ar Lielvārdes novada attīstības galvenajām prioritātēm 2018-2024.gadam, kā arī varēs piedalīties Lielvārdes novada attīstības alternatīvu apspriešanā, izmantojot Edvarda De Bono sešu cepuru radošās domāšanas metodi.

Sešas domāšanas cepures māca uz jebkuru ideju, problēmu, procesu paskatīties no sešiem dažādiem skatu punktiem. Katrs no skatu punktiem (jeb domāšanas kategorijām) tiek asociēts ar vienu no sešām domāšanas cepurēm.

Pasākuma noslēgumā paredzētas prezentācijas un diskusijas par Lielvārdes novada attīstības alternatīvām, ilgtermiņa prioritātēm un novada specializāciju.

Jau astoņus gadus Lielvārdes novada pašvaldība organizē projektu konkursus, kuru mērķis ir veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību sabiedriski nozīmīgu projektu īstenošanā un mūsdienīgas kultūrvides veidošanā, kā arī veicināt sadarbību starp pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām.

Novada iedzīvotāji, piedaloties projektu konkursos, iegūst jaunu pieredzi un prasmes projektu izstrādāšanā un īstenošanā, uzlabo dzīves kvalitāti Ir ļoti svarīgi, ka mums ir cilvēki, kas spēj uzņemties atbildību, būt pilsoniski aktīvi un rādīt piemēru jaunajai paaudzei.

