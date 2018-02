Lielvārdē Mīlestības svētkos dzied un dejo

Sagaidot Valentīndienu, aizvadītajā sestdienā kultūras namā "Lielvārde" norisinājās Mīlestības svētku ieskandināšanas koncerts "Ar mīlestības pinekļiem".

Kultūras nama "Lielvārde" vidējās paaudzes deju kolektīvs "Vēji" un viņu vadītāja Iluta Mistre jau sesto gadu aicina pie sevis draugus no dažādiem Latvijas novadiem.

Uz skatuves un zālē dejoja "Vēji" un draugu kolektīvi - "Līgo" un "Vektors" no Rīgas, "Jaunpils" no Jaunpils, "Līdums" no Īslīces, "Dūka" no Siguldas, "Raksti" no Ogres un "Saime" no Jumpravas.

Koncertā tika izdziedātas skaistas dziesmas par mīlestību, ko dzirdējām Kultūras nama "Lielvārde" Dāmu vokālā ansambļa "Pusnakts stundā" sniegumā, kā arī izspēlēts mīlas stāsts "Interneta pinekļi", kura varoņu lomās iejutās pasākuma vadītāji Dita Vīksna un Osvalds Blūzma.

"Februāris ir Sveču mēnesis. Tāpēc esam pie jums atnākuši ar gaismiņu, lai no Lielvārdes līdzpaņemtais siltums jums palīdz dzīvot un strādāt visu gadu, kas solās būt gana darbīgs. Februāris ir arī Mīlestības mēnesis, un tās priekšā apstājas laiks. Baudiet gaismu, un lai pāri visam valda mīlestība!" sakot paldies par brīnišķīgo koncertu, vēlēja Lielvārdes novada Kultūras centra direktore Iveta Bule.

