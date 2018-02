Koncerts "Pa dejas ceļu" ved uz Latvijas simtgades Deju svētkiem

Sestdien kultūras namā "Lielvārde" norisinājās XVI Deju svētku lieluzveduma "Māras zeme" repertuāra pārbaudes koncerts, kurā piedalījās Ogres, Lielvārdes un Ķeguma novada deju kolektīvi.

"Pēdējais brīdis vēl izbaudīt ziemai tik raksturīgo mieru, bet pavisam drīz jau sajutīsim arī pavasara pieskārienus. Un tad jau arī būs klāt vasara ar Latvijas simtgades Dziesmu un deju svētkiem. Koncertā "Pa dejas ceļu" Ogres, Lielvārdes un Ķeguma novadu deju kolektīvu sniegumā vērosim Simtgades Deju svētku lieluzveduma "Māras zeme" repertuāru. "Māras zeme" solās būt viens no Simtgades Deju svētku lielākajiem un krāšņākajiem notikumiem, kurā, piedaloties vairāk nekā 18 000 dejotājiem, tiks izdejota mūsu tautas vēsture. Dejai piemīt īpaši liels spēks vienot paaudzes, celt mūsu nacionālo pašapziņu un vairot lepnumu par to, kam mēs piederam. Un nav nozīmes, kā šī piederības un svētku sajūta pie mums atnāk – vienojoties kopīgā dejā vai vērojot svētkus, jo galvenais ir ielaist šos svētkus sevī. Novēlu skatītājiem un it īpaši dejotājiem gūt baudījumu un gandarījumu no tā, ko jūs varat, un lepnumu par to, kas mēs esam!" atklājot koncertu, vēlēja Lielvārdes novada Kultūras centra direktore Iveta Bule.

Visu trīs novadu deju kolektīvi gatavojas ne tikai XVI Deju svētkiem. Pavisam drīz notiks arī Ogres Deju apriņķa skate. Lai izteiktu savu vērtējumu un palīdzētu ar padomu dejotājiem uzlabot un pilnveidot sniegumu skatē, priekšnesumus vērtēt bija uzaicināta deju eksperte, deju lieluzveduma "Māras zeme" virsvadītāja Zanda Mūrniece.

Pēc Birzgales Tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīva "Dejotprieks" uzstāšanās Ogres Deju apriņķa virsvadītāja Iluta Mistre sveica dejotājus un viņu vadītāju Mārīti Petrovsku kolektīva 10 gadu jubilejā.

"Es ļoti labi atceros, kā izveidojās šis kolektīvs, kādi viņi bija pirms desmit gadiem un kādi ir šodien," teica I.Mistre. Deju apriņķa virsvadītāja aicināja dejotājus sargāt un saudzēt savu vadītāju, jo viņa šajos gados pacēlusi "Dejotprieku" ļoti labā kvalitātē.

17.februāra koncertā "Pa dejas ceļu" piedalījās 17 deju kolektīvi. Pirmais koncerts notika 27.janvārī. tajā piedalījās 14 deju kolektīvi no Ogres, Ķeguma un Lielvārdes novadiem.

