"Lielvārdietes" jubilejā sveic simts dziedošu viesu

Sestdien kultūras namā "Lielvārde" norisinājās Lielvārdes Pensionāru biedrības senioru dziesmu ansambļa "Lielvārdietes" piektās dzimšanas dienas sadziedāšanās un sadraudzības svētku koncerts "Ar dziesmu karu pret vecuma varu".

Senioru ansambļa dziedātājas pirmajā nozīmīgajā jubilejā sveica Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja Santa Ločmele un viņas vietniece Vita Volante.

"Mēs ļoti lepojamies un priecājamies par sava novada senioriem, jo nav nekas skaistāks, kā vērot neizsīkstošu enerģiju, dzīvesprieku, viedumu, no kā vienmēr var mācīties. Varbūt tāpēc mūsu novadā ir tik stipra un spēcīga pensionāru biedrība. Katru gadu, kopš Lielvārdes novadā tiek izsludināti iedzīvotāju iniciatīvas projekti, seniori tajos piedalās. Raksta projektu pieteikumus Valsts Kultūrkapitāla fondam, Ināras un Borisa Teterevu fondam, un pārsvarā tie ir veiksmīgi. Neviens no kolektīviem, kas radušies Pensionāru biedrības paspārnē, nav apturējis savu darbību, piedalās visos pasākumos un priecē mūs. Pie mums, Lielvārdē, kultūra sākas šūpulī un pavada cilvēkus visa mūža garumā," sveicot ansambli jubilejā, sacīja S.Ločmele.

Pašvaldības vadītāja teica paldies ansambļa "Lielvārdietes" dibinātājam Aivaram Balodim, pašreizējai vadītājai un koncertmeistarei Edītei Graudiņai, Lielvārdes novada Pensionāru biedrības priekšsēdētājai Norai Ivanovai un ansambļa dalībniecēm.

"Varētu teikt, ka nav vērts atzīmēt piecu gadu jubileju, bet seniori laiku mēra citādāk. Ja šie pieci gadi ir kalpojuši, lai mēs jēgpilni un skaisti tos nodzīvotu, tad tas ir daudz. Mēs nākam no cita gadsimta un no cita laika. Astoņas ansambļa dziedātājas dzimušas un nedaudz padzīvojušas Brīvās Latvijas jeb tā dēvētāja Ulmaņlaikā, un viņām ir no 80 līdz 85 gadiem, trīs – dzimušas Otrā Pasaules kara laikā, un vēl dažas piedzīvojušas kolektivizācijas laikus. Tie ir kolhozu laika bērni," saka N.Ivanova.

Ansambļa vecākā kopš tā dibināšanas Rūta Koluža atceras: "Mēs sanācām kopā, lai kuplinātu pensionāru saietus, jo nevar tikai sēdēt pie galda, klausīties lekcijas, vajag arī kaut ko priekam. Mūs visas vieno dziesma. Mēs dziedam mājās pie plīts, radu saietos, un kāpēc lai to nedarītu uz skatuves. Mēs esam dziedājušas arī veco ļaužu pansionātos Ogrē, Madlienā, Skrīveros, pie saviem draugiem. Esam atdevušas sabiedrībai Lielvārdes dziesminieces Olgas Raikovskas dziesmas, ko tuvinieki ierakstīja diskā un atļāva mums tās dziedāt." Arī šajā koncertā skanēja O.Raikovskas dziesmas.

Dziesmu vainagu Latvijai simtgadē izdziedāja 100 omītes un opīši no 10 Latvijas novadiem. Pie "Lielvārdietēm" ciemos bija ieradušies "Kvēlziedi" no Ķeguma, "Viršu laiks" no Birzgales, "Saulgrieži" no Ikšķiles, "Dziedātprieks" no Baldones, "Tik un tā" no Madlienas, "Maļinovij zvon" no Aizkraukles, "Saltavots" no Siguldas, "Latgalīte" no Gulbenes un "Sentiments" no Nīcas.

Ansambļu sadziedāšanās svētkus bija iespējams sarīkot, pateicoties Lielvārdes novada Pensionāru biedrības dalībai pašvaldības izsludinātajā Iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursā.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/lielvarde/40952