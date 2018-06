Jumpravā skaņu, garšu un sajūtu pikniks "Pirmās. Vēlās brokastis"

9. jūnija rītā Jumpravas Kultūras nama pagalmā norisinājās vēl nebijis pasākums – vēlās brokastis jeb "brančs", informē Jumpravas Kultūras nama pasākumu organizatore Lūcija Roziņa.

Tas ir brokastu un pusdienu apvienojums, kas pasaulē jau ir sen pazīstams – 19. gs. beigās brokastis ar pusdienām apvienoja angļi, bet 20. gs. 30. gados vēlās brokastis iepazina Amerika. Un nu jau vairākus gadus “brančošana” ir populārs veids, kā pavadīt sestdienu vai svētdienu rītus arī Latvijā.

Skaņu, garšu un sajūtu piknika un vēlo brokastu ideja radās jau ziemā, plānojot vasaras pasākumus un saprotot, ka gribas ko īpašu, bet tajā pašā laikā ne pārāk citādāku, lai jumpravietis nenobīstas. Un jumpravietis nenobijās. Jumpravietis ar lielu prieku ņēma brokastis azotē un nāca baudīt nesteidzīgu rīta pikniku rasā zaigojošajā Jumpravas Kultūras nama pagalmā. "Pirmās. Vēlās brokastis" apmeklēja ne tikai jumpravieši, bet arī pa kādam lielvārdietim un rīdziniekam.

Šajā piknikā ar brīnumainu skaņu apmeklētājus savaldzināja latviešu mūsdienu tautas mūzikas grupa "Zāle", kas sestdienas rītā radīja patīkamu un mierpilnu atmosfēru. Par garšu buķeti jāpateicas Albertīnes saldējumam, kas ļāva atveldzēties saules pielietajā pagalmā, un Ilonai Peismalietei, kas izcepa grandiozu 100 gardu pankūku kalnu.

Ar hennas zīmējumiem piknika apmeklētājus izdaiļoja Santa Kora Barzana Crespo, papildspēkus nodrošināja un sapni līdz galam izsapņot palīdzēja Jumpravas Jauniešu dome. Liels paldies Austrim Auziņam par bezbēdīgo mirkļu ķeršanu un, protams, ikvienam, kas atrada laiku sev, lai nesteidzīgā gaisotnē baudītu vēlo brokastu šarmu.

Šīs bija "Pirmās. Vēlās brokastis", bet noteikti ne pēdējās. Turpinājums sekos 4. augustā, kad Jumpravā "brokastos" grupa "Andre and The Giants" no Polijas.

