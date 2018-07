Lielvārdes novada svētkos bagātīgs un lustīgs gadatirgus

Neiztrūkstoša Lielvārdes novada svētku sastāvdaļa ir gadatirgus, kas allaž pulcina daudz tirgotāju un pircēju.

Gadatirgū varēja nopirkt ne tikai šī gada jauno ražu – kartupeļus, gurķus, tomātus, kabačus, burkānus, pupiņas un citus dārzeņus -, bet arī amatnieku izstrādājumus un pat 2018.gada Lielvārdes novada svētku "Zīmju ceļš Dieva zīmē" simbolu – Dieva zīmi.

Gadatirgus ietvaros norisinājās konkurss Lielvārdes novada saimniecēm, kuras apmeklētājiem piedāvāja nogaršot pašu sagatavotos kārumus. Z/s "Uplejas" saimniece no Lēdmanes pagasta galdā cēla biezpiena sacepumu ar krēmsiera cepurīti. Kā atklāja cepēja, krēmsiers nav trekns, jo gatavots no piena un jogurta, kas top pašu saimniecībā. Savukārt lielvārdiete Linda Zelmene cienāja apmeklētājus ar zefīriem, kas gatavoti no lauku olām un pašu dārzā izaudzētām ogām.

Gadatirgū varēja piedalīties radošajās darbnīcās. Tautas lietišķās mākslas studijas "Cilnis" meistaru vadībā varēja apgūt tautas tērpa vainaga gatavošanu.

Kas gan svētku gadatirgus būtu bez mūzikas un lustēm, par kurām gādāja muzikanti un skaņu balsu īpašnieces no Liepājas folkloras kopas "Atštaukas" un Latgales jauniešu postfolkloras grupas "Rikši".

