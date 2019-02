Lielvārdieši novadniekam Elvim līdz šim saziedojuši 2858 eiro

15. februāra vakarā Lielvārdes novada Kultūras centrā labdarības koncertā "Sirds sirdij" mēs kopā svinējām spēku. Tādu spēku, par ko īpaši ikdienā nepiedomājam, tādu spēku, kas tiek atraisīts un likts lietā tad, kad mūs piemeklē negaidīti, smagi, liktenīgi brīži.

"Tavs spēks ir tavos sapņos un tavās cerībās,

Tas ir, ko nevar nopirkt un laimēt derībās.

Tas ir, kas tevi sargā un pacels debesīs,

Tavs spēks ir tavos sapņos kas tevi piepildīs."

Elvim ir 20 gadu, un visa dzīve sagriezusies ar kājām gaisā. Negadījumā puisis ir zaudējis spēju staigāt, jo lauzts mugurkauls. Šobrīd ir svarīgi palīdzēt puiša ģimenei veikt remontdarbus mājās un pārveidot māju tā, lai visur ir iespējama piekļuve ar ratiņkrēslu. Pēc šī posma ir vajadzīga palīdzība puiša rehabilitācijas kursam, kas plānota vasarā (izmaksā 5000 eiro).

Šajā vakarā vēlējāmies pateikt paldies Elvim un viņa ģimenei par to, ka viņi ir stipri savā apņēmībā un mīlestības vadīti spēj veikt lielas lietas.

Koncertu atklāja Lielvārdes novada mūzikas un mākslas skolas akordeonistu ansamblis (vadītāja Inta Saulīte). Vakara turpinājumā klausījāmies Lielvārdes garnizona ansambli (vadītāja Jana Grizāne).

Ļoti priecē iedzīvotāju atsaucība, jo šobrīd 54 iedzīvotāji ar Lielvārdes Attīstības Fonda starpniecību saziedojuši 1215 eiro. Lepnums par Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas skolēniem, kuri pēc skolēnu pašpārvaldes iniciatīvas un aicinājuma palīdzēt kopā saziedojuši 487 eiro. Prieks par skatītāju pilno zāli. Sirsnība virmoja ikvienā. Aizkustinoši. Vienkārši - būt kopā! Koncerta apmeklētāji saziedoja 1156 eiro.

Kopējā summa, ko ziedojuši skolēni un koncerta apmeklētāji, kā arī iedzīvotāji ar LAF starpniecību, ir 2858 eiro! Paldies visiem!

Skolēnu pašpārvaldes pārstāve Dita Elvi iepriecināja ar sagādātiem skolēnu zīmējumiem. Un, lai cik tas būtu grūti un emocionāli tobrīd, paldies visiem teica Elvja brālis Toms.

"Puse no uzvaras ir vēlēties uzvarēt,

Puse no zaudējuma ir bailes pazaudēt,

Neļauj savām šaubām sevi no cerībām šķirt."

Vakara noslēgumā vienojāmies kopdziesmā, pēc kuras Elvis pārliecinoši teica: "Paies mēneši vai gadi, bet es noteikti staigāšu!"

Paldies visiem, kas bija koncertā, paldies visiem, kas domās bija kopā ar Elvja ğimeni, kas atbalsta gan finansiāli, gan morāli, kas ziedoja un ziedos, jo mēs, Lielvārdes novada Kultūras centrs un Lielvārdes Attīstības Fonds, neapstāsimies pie šī pasākuma, bet turpināsim labos darbus, lai palīdzētu Elvim un viņa ğimenei.

Ziedot joprojām ir iespēja uz norādīto kontu ar norādi: Palīdzība E.K.

Konts ziedojumiem:

Lielvārdes attīstības fonds

Raiņa iela 11A Lielvārde

Reģ.nr. 40008080019

Swedbank LV60HABA0551035781267

Ilze Kreišmane, Lielvārdes Attīstības Fonda valdes priekšēdētāja

Santa Zača-Ūdre, Lielvārdes novada Kultūras centra projektu vadītāja

