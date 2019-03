Lielvārdes vidusskolēni piedalījās "Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu" seminārā

18. februārī E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolas skolēni Simona Dreimane un Kalvis Liepiņš devās uz "Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu" junioru semināru.

Semināra mērķis bija pārliecināt jauniešus par to, cik ļoti liela ietekme jauniešu viedoklim un balsij varētu būt 2019.gada Eiropas Parlamenta vēlēšanās.

Seminārā politologs Filips Rajevskis skolēnus iepazīstināja ar Eiropas Savienības vēlēšanām, kā tās notiek un kāpēc jauniešiem ir svarīgi tajās piedalīties. Ar savu aizraujošo dzīvesstāstu iedvesmoja Zane Eniņa, kura iedrošināja semināra dalībniekus riskēt un nebaidīties no grūtībām. Savukārt Jolanta Bogustova un Liene Valdmane pastāstīja par to, cik liels spēks ir jauniešos un cik svarīga ir viņu balss Eiropas Parlamenta vēlēšanās. Semināra noslēgumā bija praktiskais darbs ar reperi Sniegu, kur visi kopīgi radīja dziesmu 2019. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām.

"Mums abiem ļoti patika praktiskie darbi, kuros kopā ar jauniešiem no citām Latvijas skolām varējām kopīgi risināt problēmas vai apmainīties ar dažādiem viedokļiem. Mēs ieguvām jaunas zināšanas par Eiropas Parlamenta vēlēšanām, uzzinājām par vēlēšanu pozitīvo pusi, to nozīmīgumu modernā sabiedrībā, kā arī uzzinājām par problēmām un apgrūtinājumiem, kādas tās rada. Seminārs mūs arī pārliecināja par to, cik ļoti mūsu balss ir svarīga" iespaidos dalās Simona un Kalvis.

Seminārā iegūtās zināšanas jauniešiem palīdzēs būt politiski aktīviem, zinošiem un argumentēt spējīgiem sarunās par vēlēšanu nozīmīgumu un Eiropas Savienību. Seminārs arī deva lielu motivāciju turpināt aktīvi darboties Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas pasākumos un organizēt pasākumus savā skolā, lai varētu nodot iegūtās zināšanas par Eiropas Savienību arī saviem skolas biedriem un padarītu apkārtējo sabiedrību zinošāku, politiski aktīvāku un darītu cilvēkus lepnus ar savu piederību Latvijai un Eiropai.

