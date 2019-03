Lielvārdes jaunieši iepazīstas ar sociālo uzņēmējdarbību

7.martā Lielvārdes novada Jauniešu telpā jaunieši un citi interesenti tika aicināti uz praktisko darbnīcu par sociālo uzņēmējdarbību.

Pasākums tika organizēts sadarbībā ar Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociāciju un British Council pārstāvniecību Latvijā. Pie jauniešiem viesojās Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas projektu aktivitāšu koordinatore Renāte Mencendorfa un sociālās uzņēmējdarbības vēstnieks Ogres novadā Mārcis Zanerips.

Lektori soli pa solim iepazīstināja klātesošos ar sociālo uzņēmējdarbību, par kuru nereti sabiedrībai ir ļoti nepilnīgs priekšstats.

"Sociālajā uzņēmējdarbībā, tāpat kā jebkurā biznesā, jāsaprot, kāds ir tavs biznesa plāns un kā tu iegūsi naudu," skaidro R.Mencendorfa. "Kāpēc vajadzīgi sociālie uzņēmēji? Būtiskākais, ko es gribētu minēt, sociāli uzņēmumi bieži vien nāk palīgā valsts vai pašvaldības iestādēm tur, kur tās netiek galā dažādu iemeslu dēļ – trūkst resursu, kapacitātes. Bieži vien sociālie uzņēmēji rada inovatīvus risinājumus, un paraugās uz problēmām no cita skatu punkta. Svarīgi, ka nereti tiek piedāvāts ilgtspējīgs un efektīvs risinājums. Sociālā uzņēmējdarbība var būt jebkas, bet tai līdzi nāk mērķis un sociālā problēma, ko jūs vēlaties risināt."

Latvijā ir ļoti dažādi sociālie uzņēmumi. Labklājības ministrijas mājaslapā uz 28.februāri ir reģistrēti 43 sociālie uzņēmumi. Tā ir gan interneta portālu darbība, izglītības pakalpojumi, automobiļu apkope, remonts, tūrisms, grāmatvedība, veikali. Jomas, kur sociālie uzņēmēji saredzējuši šo mērķi, ir diezgan plašas.

R.Mencendorfa kā vienu no piemēriem minēja divu jauniešu ideju izstrādāt pārvietošanās ierīci bērniem ar īpašām vajadzībām. Ideja jau ir īstenota un ieviesta ražošanā. Uz šīs problēmas risināšanu vienu no jauniešiem pamudināja tas, ka viņa dzīvesbiedrei ir jaunākais brālītis ar kustību traucējumiem. Šī ierīce palīdz bērniem būt daudz mobilākiem un veic rehabilitāciju.

Savukārt M.Zanerips atklāja, ka sociālā uzņēmējdarbība tiek veiksmīgi īstenota arī Lielvārdes novadā, kur tiek pielāgots un aprīkots autotransports Latvijas Samariešu apvienības vajadzībām. Busiņā ir frizētava, veļasmašīna, duša, lai nodrošinātu higiēnas pakalpojumus cilvēkiem, pie kuriem dodas samarieši.

Arī pats Mārcis Zanerips ir sociālās uzņēmējdarbības paraugs. 2018.gadā viņa vadītais nodibinājums "Lūkas fonds" saņēma Ogres novada Uzņēmēju gada balvu nominācijā "Sociālais uzņēmējs".

Lūkas fonds ir nodibinājis veikalu tīklu, no kuriem viens atrodas arī Ogrē. Veikalā tiek pārdotas dažādas preces – sākot ar apģērbu un beidzot ar mājokļa iekārtošanai nepieciešamām lietām.

"Tas viss sākās Ogres Trīsvienības baptistu draudzē, kad redzējām, ka ne vienmēr cilvēkam var palīdzēt ar drēbēm, ir nepieciešama arī nauda. Līdz ar to tika nodibināts veikals, kur humānā palīdzība tiek pārdota. Par iegūtajiem līdzekļiem mēs palīdzam trūcīgajai sabiedrības daļai, finansiāli atbalstot organizācijas, kas darbojas šajā jomā. Vēlamies arī mainīt attieksmi pret vides saudzēšanu, kad var atkārtoti lietot daudzas preces. Mēs piedāvājam apgūt darba iemaņas gan jauniešiem, gan bezdarbniekiem. Veikalā ir strādājuši arī jaunieši no Lielvārdes novada. Darba ir daudz – gludināt, tīrīt, kārtot preces, tirgot preci. Tās ir pirmās prasmes, ko jaunieši var iemācīties. Sociālā uzņēmējdarbība dod iespēju nodarbināt arī cilvēkus ar īpašām vajadzībām un no riska grupām. Nauda tiek nopelnīta, un pēc tam ieguldīta dažādos projektos," stāsta M.Zanerips.

Lūkas fonds veiksmīgi sadarbojas ar Ogres novada pašvaldību, Ogres novada Sociālo dienestu, Probācijas dienestu, Nodarbinātības Valsts aģentūru, palīdz bērniem, invalīdiem, nelaimē nonākušiem cilvēkiem. Lūkas fonds organizējis arī palīdzības sniegšanu un humāno kravu nogādāšanu kara darbībā cietušajiem iedzīvotājiem Ukrainā.

"Cilvēki aizvien vairāk saprot, ka nav svarīga tikai peļņa un nauda, bet arī labums, ko uzņēmums var dot sabiedrībai. Sociālo uzņēmējdarbību raksturo sabiedrības interešu respektēšana, jo nevar būt par sociālo uzņēmēju, ja neuzņemas atbildību. Līdz ar to sociālam uzņēmumam ir ļoti svarīga misija – jābūt lielākam mērķim un jāvēlas glābt pasaule," uzsver M.Zanerips.

Tikšanās noslēgumā R.Mencendorfa aicināja jauniešus uzrakstīt Lielvārdes novadam svarīgus jautājumus vai problēmas, ko vēlētos risināt, kā arī produktu un pakalpojumu idejas, ko varētu labi un veiksmīgi pārdot.

Tā bija jau trešā tikšanās četru praktisko darbnīcu ciklā Jauniešu biznesa ideju konkursa ietvaros.

"Praktiskās nodarbības jauniešiem notiek Lielvārdes novada pašvaldības Biznesa ideju konkursa ietvaros, kurā tiek organizētas četras praktiskās darbnīcas, lai jaunieši labāk sagatavotos Biznesa ideju konkursam, ko izsludinājusi Lielvārdes novada pašvaldība," norāda Lielvārdes novada pašvaldības jaunatnes lietu speciāliste Agnese Vovčenko. "Pirmā iedvesmas nodarbība notika kopā ar Reini Nikuļcevu - veiksmīgu jauno uzņēmēju, kurš sācis savu biznesu ar mācību uzņēmumu. Pie jauniešiem viesojās arī Lielvārdes novada deputāts un uzņēmējs Jānis Lūsis, kurš dalījās savā pieredzē un individuāli konsultēja jauniešus par viņu radītājām biznesa idejām. Savukārt ceturtā nodarbība būs veltīta tam, kā sagatavot prezentāciju un prezentēt savu biznesa ideju. Un tad jau sekos pats Biznesa ideju konkurss, kas šogad sāksies aprīlī un būs veltīts jauniešiem vecumā no 18 līdz 25 gadiem. Maksimālais finansējums, ko var iegūt – 3000 eiro sava biznesa uzsākšanai."

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/lielvarde/43421