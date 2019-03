Lielvārdes novadā prezentēs pirmo Latvijā būvēto aprūpes automašīnu

27. martā plkst. 11.30 pie Lielvārdes novada pašvaldības ēkas, Raiņa ielā 11a, Lielvārdē, tiks prezentēta pirmā Latvijā uzbūvētā aprūpes automašīna jeb mobilais aprūpes komplekss, kas ir īpaši izveidots, lai sniegtu aprūpi.

Latvijas Samariešu apvienība, pateicoties attīstības finanšu institūcijas ALTUM sociālās uzņēmējdarbības atbalsta programmai, sadarbībā ar Latvijas uzņēmumu “Race Transport Solutions” ir izveidojusi un uzbūvējusi aprūpes automašīnu, kurā ir visa nepieciešamā infrastruktūra, lai sniegtu aprūpi kā aprūpes centrā, vienīgā atšķirība – seniors šos pakalpojumus var saņemt savā lauku viensētā. Ar mobilo aprūpes automašīnu tiek nodrošināta personiskā higiēna, duša, veļas mazgāšana, pieejams specializēts aprīkojums pēdu kopšanai un matu griešanai. Pirmās sešas automašīnas tika radītas Lietuvā pirms pieciem gadiem, bet šogad jaunā automašīna tapusi šeit, Latvijā – Lielvārdes novadā.

„Daudziem Latvijas iedzīvotājiem ir kāds tuvāks vai tālāks radinieks, kurš dzīvo laukos, sīksti turas pie savas dzīvesvietas un nevēlas doties nekur prom no savām mājām, pat ja viņam ir nepieciešama aprūpe vai palīdzīga roka ikdienas darbos, kas viņam sagādā grūtības. Tāpēc uzbūvējām īpaši aprīkotas automašīnas, kuras dosies pie cilvēkiem uz viņu dzīvesvietu, lai palīdzētu un atvieglotu ikdienu, neizraujot šo cilvēku no viņa ierastās vides. Šis ir unikāls projekts, par kuru esam saņēmuši jau apbrīnu un sajūsmu no ārvalstīm ar aprūpi saistītajiem darbiniekiem un iestāžu vadītājiem, jo straujais iedzīvotāju novecošanās īpatsvars ir aktuāls visā Eiropā un citās valstīs,” stāsta Latvijas Samariešu apvienības direktors Andris Bērziņš.

Automašīna nodrošinās aprūpes pakalpojumus aptuveni 150 iedzīvotājiem Lielvārdes, Ķeguma, Aizkraukles, Skrīveru, Kokneses un Ogres novadā.

Kopš 2019. gada sākuma Lielvārdes novada pašvaldība ir noslēgusi deleģēšanas līgumu ar Latvijas Samariešu apvienību par aprūpes pakalpojumu mājās.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/lielvarde/43527