Bērnu korim "Lielvārde" starpnovadu skatē Augstākā pakāpe un ceļazīme uz II kārtu

Lielvārdes novada Mūzikas un mākslas skolas bērnu kori "Lielvārde" Ogres, Lielvārdes un Ķeguma novadu izglītības iestāžu koru skatē-konkursā žūrija novērtēja ar Augstāko pakāpi.

Lielvārdes novada izglītības iestādes skatē pārstāvēja Jumpravas pamatskolas 1.-4.klašu koris un Lielvārdes novada Mūzikas un mākslas skolas bērnu koris "Lielvārde". Jumpravas pamatskolas 1.-4.klašu koris (diriģentes Arta Romančuka, Ingūna Lasmane, koncertmeistare Inese Medne) B grupā ieguva I pakāpi (40 punkti).

Lielvārdes novada Mūzikas un mākslas skolas bērnu koris "Lielvārde" (diriģentes Baiba Klepere un Evita Konuša, koncertmeistare Marina Kravčenko) skatē piedalījās A grupā, kur sacentās ar Ogres Mūzikas skolas 3.- 8.klašu kori "Cielaviņa" (diriģentes Gunita Bičule un Ineta Balode, koncertmeistare Gunta Trasune). Abi kolektīvi no žūrijas saņēma vienādu punktu skaitu – 46,50 – izcīnīja Augstāko pakāpi un tiesības dziedāt II kārtā.

"Citi kori šo repertuāru apguva jau pagājušajā gadā, bet tā kā mums bija citi plāni, tad skatei sākām gatavoties tikai šogad. Tāpēc tas bija jādara ļoti cītīgi," pēc lieliskās uzstāšanās atklāja kora mākslinieciskā vadītāja Baiba Klepere. Korim ir arī jauni dalībnieki, kuri pievienojušies tikai janvārī. Nepilnu trīs mēnešu laikā koris "Lielvārde" apguva repertuāru, pat tās dziesmas, kas nav iekļautas konkursa izlozē, iegūstot izcilu žūrijas vērtējumu.

Kā izskaidrojams kora "Lielvārde" fenomens un kas ir kolektīva veiksmes pamatā, jo koris pazīstams kā daudzu starptautisku konkursu laureāts un balvu ieguvējs.

"Mēs visi degam par kopējo lietu – no matu galiņiem līdz papēžiem. Ne tikai diriģenti, bet arī dziedātāji jūtas atbildīgi par rezultātu. Ja visi kopā to vēlas, tad arī izdodas. Mums vajadzīgs mērķis, uz kuru virzāmies, un tad ir stimuls to sasniegt. Tiklīdz viens konkurss noslēdzies, dziedātāji jau interesējas, kāds būs nākamais konkurss, kuram sāksim gatavoties," saka B.Klepere.

Lai sasniegtu mērķi, protams, daudz jāstrādā. Diriģente E.Konuša stāsta, ka pirms atbildīgiem konkursiem mēģinājumi notiek arī sestdienās, lai visi dalībnieki varētu kopīgi mēģināt. Tad sestdienas pieder tikai korim.

Aizvadītā gada oktobrī Lielvārdes novada Mūzikas un mākslas skolas bērnu koris "Lielvārde" spodrināja Lielvārdes un Latvijas vārdu, iegūstot Zelta diplomu un Galveno Balvu Starptautiskā koru un orķestru mūzikas festivālā Slovākijas galvaspilsētā Bratislavā "Bratislava Kantat II". Kora mākslinieciskā vadītāja Baiba Klepere un diriģente Evita Konuša ieguva žūrijas speciālbalvu kā festivāla labākās diriģentes.

Savukārt janvārī Daugavpilī norisinājās XIII Starptautiskais garīgās mūzikas festivāls "Sudraba zvani", kurā koru un ansambļu kategorijā koris "Lielvārde" novērtēts ar I pakāpi. Grand Prix jeb Lielās balvas izcīņā Lielvārdes novada Mūzikas un mākslas skolas bērnu koris "Lielvārde" ieguva 2.vietu, kā arī tika atzīts par labāko bērnu kolektīvu.

Jūnijā kora "Lielvārde" dziedātāji uzaicināti piedalīties starptautiskā koru forumā Maķedonijā, lai sniegtu koncertu un meistarklases, kā arī mācītos paši.

Jau 5.aprīlī korim "Lielvārde" jāpiedalās Latvijas izglītības iestāžu koru konkursa II kārtā, kas notiks Valmierā.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/lielvarde/43535