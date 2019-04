"UNIMAT KAUSS 2019" galveno balvu izcīna Lielvārdes pamatskolas skolēni

Šī gada aprīļa pirmajā trešdienā Lielvārdē tika aizvadītas jau trešās "UNIMAT KAUSS" sacensības, kuras organizē izglītības uzņēmums "Lielvārds" un interešu izglītības centrs "Lielvārdi".

Sacensībās šogad piedalījās 7 komandas no dažādām Latvijas skolām. Galvenais uzdevums - divu skolēnu komandai trīs stundu laikā jāizgatavo saplākšņa auto modelīti atbilstoši rasējumam un nolikuma nosacījumiem. Detaļu izzāģēšanai no saplākšņa bija jāizmanto UNIMAT modulārais kokapstrādes darba galds, kā arī dažādi rokas instrumenti. Sacensību noslēgumā tika vērtēts automašīnas dizains, izpildes un montāžas kvalitāte, kā arī nobrauciena ātrums pa speciālu trasi.

Šogad sacensībās piedalījās septiņas skolēnu komandas no Rīgas 5. internātpamatskolas - attīstības centra, Valmieras sākumskolas, Ogresgala pamatskolas, Ķeguma komercnovirziena vidusskolas, kā arī mūsu novadnieki no Jumpravas pamatskolas, E. Kauliņa Lielvārdes vidusskolas un Lielvārdes pamatskolas.

Šogad visas komandas precīzi iekļāvās dotajā 3 stundu laika limitā, lai no vienas A4 formāta saplākšņa loksnes izgatavotu sacīkšu automašīnai līdzīgu modelīti, kas ir arī spējīgs raiti ripot pa trasi. Kas automašīnas konstrukcija izgatavoja īsākā laikā, tam bija iespēja savu sacīkšu auto papildināt arī dažādiem "tūninga" jeb dizaina elementiem. Varējām novērot, ka daļa skolēnu šīm sacensībām bija gatavojušies ļoti atbildīgi, jo līdz ar starta signālu katrs komandas biedrs bez garām diskusijām pārdomāti un mērķtiecīgi ķērās pie instrumentiem un darāmā.

Intensīvā darbā dotais laiks paskrēja nemanot, un rezultātā uz galda blakus trasei sarindojās septiņi automodelīši, lai jau pēc neilga laika mērotos ar savām ātruma īpašībām. Taču pirms tam vēl žūrijai bija jāpaveic ļoti atbildīgs darbs auto modelīšu novērtēšanā. Žūrijā ietilpa visu sacensību komandu vadītāji, sacensību organizatori no "Lielvārdiem", kā arī A/S "Latvijas Finieris" pārstāvis Uģis Ozols, kurš arī pats kādreiz ar panākumiem piedalījies šāda veida sacensībās Latvijā. Žūrija deva savu novērtējumu divos kritērijos - auto modelīša dizainā un izpildes kvalitātē.

Pēc atpūtas picērijā pienāca laiks sacensību pēdējai un intriģējošākajai daļai - ātrumsacīkstēm. Visi auto modelīši līdzīgi kā bobslejā trīs reizes tika ripināti lejā pa slīpu, divus metrus garu trasi. Lai noteiktu automašīnas ripošanas ātrumu un braucienā pavadīto laiku, tika izmantots speciāls "Data Harvest" datu uzkrājējs un gaismas vārti. Šajā sacensību posmā apliecinājās izsenis zināmā patiesība - jo apaļāk izzāģēti riteņi un jo precīzāk tie nostiprināti pie riteņu asītēm, jo ātrāk modelītis noripos pa trasi. Šogad sacensību trase tika pagarināta, līdz ar to pilnībā pietika ar kopumā 21 nobraucienu, lai bez papildu cīņām noskaidrotu ātrākās mašīnas autorus.

Ātrumnobrauciena rezultātiem pievienojot par automašīnu dizainu un izpildes kvalitāti ieliktos vērtējumus, matemātiski varējām pavisam viegli noskaidrot "UNIMAT KAUSS 2019" ieguvējus. Lūk, arī rezultāti!

1. vieta - Ritvaram Zeimulim un Raimondam Vanagam no Lielvārdes pamatskolas (skolotājs Modris Cābe);

2. vieta - Gunāram Freimanim un Markusam Ozolam no Valmieras sākumskolas (skolotājs Juris Bedeicis);

3. vieta - Emīlam Lagzdiņam un Nilam Krastiņam no Ogresgala pamatskolas (skolotājs Romāns Numcevs).

Sacensību noslēgumā, protams, pateicības un uzslavas par cītīgo darbu. Visi sacensību dalībnieki tika pie atzinības rakstiem un interesantas, noderīgas lasāmvielas no žurnāla "Dari Pats" un Izdevniecības "Dienas Žurnāli".

Visi godalgoto vietu ieguvēji nopelnīja praktiskas instrumentu kastes ar noderīgu saturu no veikalu tīkla "Mājai un dārzam" un uzņēmuma "Māris & Co", kā arī noderīgas dāvaniņas tālākai amatniecības prasmju attīstībai no izglītības uzņēmuma "Lielvārds".

Mūsu ilggadējais sacensību atbalstītājs A/S "Latvijas Finieris" 2. un 3. vietas ieguvējiem bija sarūpējis veicināšanas balvas - krietnu daudzumu koka saplākšņa materiāla jaunu ieceru realizēšanai, savukārt 1. vietai jeb Lielvārdes pamatskolai tika pasniegta dāvanu karte par iespēju iegādāties skolai nepieciešamos saplākšņa materiālus 100 eiro vērtībā.

Šogad "UNIMAT KAUSS" sacensības atbalstīja arī Lielbritānijas uzņēmums "Data Harvest", tāpēc 2. vietas ieguvēji no Valmieras sākumskolas balvā saņēma arī datu uzkrājēju "EasySense Vu+" komplektā ar gaismas vārtiem. Ar šādu ierīci un sensoriem tika mērīts mašīnu ripošanas ātrums un laiks arī šajās sacensībās.

Uzvarētāji Ritvars un Raimonds Lielvārdes pamatskolai izcīnīja sacensību galveno balvu - "UNIMAT BASIC ML"" modulāro darba galdu, kuru nodrošināja mūsu sacensību ikgadējais atbalstītājs un arī šo produktu ražotājs Austrijas kompānija “The Cool Tool”.

Noslēgumā vēlējāmies pateikties visiem pedagogiem, kas ar šiem skolēniem ikdienā darbojas un palīdz viņiem iegūt amatniecības un rokdarbu prasmes, kas noder gan ikdienā, gan arī startam šādās sacensībās. Paldies skolotājiem varējām pateikt gan ar jaunākajiem žurnāliem “Dari Pats”, gan arī ar šī praktiskā žurnāla pusgada abonementu no izdevniecības “Dienas Žurnāli”.

Vēlreiz sakām paldies visiem čaklajiem un drosmīgajiem "UNIMAT KAUSS 2019" sacensību dalībniekiem un skolotājiem un ikvienam, kas piedalījās sacensību organizēšanā. Kā arī vēlreiz pateicība šo sacensību atbalstītājiem - A/S "Latvijas Finieris", kompānijām "The Cool Tool" un "Data Harvest", žurnālam "Dari Pats" un izdevniecībai "Dienas Žurnāli", picērijai "BACCA" un uzņēmumam "Veina Plus", kā arī veikalu tīklam "Mājai un dārzam" un uzņēmumam "Māris & Co".

Uz tikšanos nākamajās sacensībās!

Jānis Lūsis, IIC "Lielvārdi" vadītājs

