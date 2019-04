Krāšņā tērpu parāde modes skatē "Lielvārde var!"

27.aprīlī Uzņēmēju dienas ietvaros Lielvārdes novada Sporta centrā norisinājās ikgadējais pasākums "Lielvārde var!".

Modes skate, kurā tiek demonstrēti vietējo uzņēmēju darināti tērpi, notiek jau astoto gadu. Idejas autore - Lielvārdes Attīstības fonda valdes priekšsēdētāja Ilze Kreišmane – pauž prieku, ka palielinās interese par šo pasākumu un šogad modes skatei pieteikušies dalībnieki ne tikai no Lielvārdes novada.

No astoņām skatē demonstrētajām kolekcijām, četri autori pārstāvēja citas pilsētas un novadus. Skates noslēgumā I.Kreišmane teica paldies kolekciju autoriem: Dacei Simanei Kalnozolai, Ingai Somei (RIRANI dizains), Everitai Pazanei (LAUCIS PANDA), Vinetai Aispurei, Montai Naburgai (RADADA) no Skrīveriem, Aijai Puninai no Aizkraukles, Kristelitai no Rīgas, kā arī Gitai Tenisai, kura vada Kokneses vidusskolas dizaina pulciņu.

Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja Santa Ločmele un Lielvārdes novada Uzņēmēju biedrības valdes priekšsēdētājs Māris Mālmeisters pateicās I.Kreišmanei par noorganizēto pasākumu.

""Lielvārde var!" kļuvusi par neoficiālu Lielvārdes saukli, jo Lielvārde tiešām var - ar dejām, dziesmām, sportu, skolēnu sasniegumiem valsts olimpiādēs. Lielvārde var – mēs tā domājam un darām. Lielvārde var arī tad, ja kādam klājas grūtāk un viņam jāpalīdz," sacīja S.Ločmele.

Savukārt M.Mālmeisters atklāja, ka jau pavīdējusi ideja, ka modes skatē varētu piedalīties arī uzņēmēji, kuri šobrīd ir viesu statusā. Iespējams, ka arī šai, tāpat kā daudzām citām idejām, būs lemts piepildīties. Lielvārde var!

