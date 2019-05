"Lāčplēša kapu" kapliča slēgta rekonstrukcijai

Šobrīd "Lāčplēša kapu" kapličā Lielvārdē jau sākušies rekonstrukcijas darbi, kas turpināsies līdz augusta beigām. Rekonstrukcijas darbu laikā plānots veikt kapličas ēkas, vārtu un zvanu torņa atjaunošanu un kancelejas ēkas pārbūvi.

Aizgājēju izvadīšana no kapličas rekonstrukcijas laikā nebūs iespējama, tādēļ kā alternatīvu iespējams izmantot Jumpravas vai Ķeguma kapu kapličas, par to iepriekš vienojoties ar apbedīšanas pakalpojuma sniedzēju. "Lāčplēša kapos" atvadīšanās no aizgājēja iespējama pie kapa vietas.

Augusta 1. svētdienā, kas šogad ir 4. augusts, “Lāčplēša kapos” jau tradicionāli notiek kapusvētki. Līdz šim notikumam būvnieki sola sakārtot kapličas ārpusi.

Pašvaldības izsludinātajā iepirkuma konkursā par rekonstrukcijas darbu veikšanu bija pieteikušies 3 pretendenti, piedāvājot plānotos darbus veikt cenu amplitūdā no 136 022 eiro līdz 235 569 eiro. Šī gada 10. aprīlī pašvaldība par rekonstrukcijas darbu veikšanu noslēdza līgumu ar SIA “Perfekt Būve”, līguma summa – 136 022 eiro.

Būvprojektus izstrādājis SIA “IP Projekts” - kapličas un vārtu atjaunošanas darbu veikšanai, savukārt SIA “TAVS NAMS & I.P.I.” – kancelejas ēkas pārbūvei un zvanu torņa atjaunošanai.

Materiāls drukāts no portāla Ogrenet: http://www.ogrenet.lv/lielvarde/43858