Lielvārdes novadā sveic izcilākos skolēnus

16.maijā Lielvārdes novada Kultūras centrā notika skolu olimpiāžu uzvarētāju noslēguma pasākums, lai teiktu paldies skolēniem un viņu pedagogiem par sasniegumiem novadu, reģionālajās un valsts līmeņa olimpiādēs un konkursos.

Skolēnus, viņu pedagogus un vecākus sveica Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja Santa Ločmele. "Visi bērni skolā mācās pēc vienas programmas, bet citiem tas padodas labāk, dažiem izcili. Tā pamatā ir uzcītība, centība, atbildība pret mācībām, skolu, līdzcilvēkiem, klasesbiedriem, skolotājiem, attieksme, ar kādu apgūst zināšanas,'' sacīja S.Ločmele. ''Nākamais solis ir savas zināšanas izmantot un lietot tās ikdienā. Tikai lietojot zināšanas un darot, būs vēlme apgūt un mācīties vēl un vēl. To es jums novēlu un no sirds ticu, ka tad mums būs vēl vairāk izcilnieku. Paldies jums visiem par jūsu darbu!"

Lielvārdē izveidojusies skaista tradīcija, ka izcilniekus sveic Lielvārdes novada uzņēmēji. Skolēni tika sveikti nominācijās: "Izcilnieks dabaszinībās un tehnoloģijās" – E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 10.klases skolniece Zanda Jefremova (skolotāja Daiga Brante) un E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 11.klases skolnieks Rainers Vorza (skolotājs Kārlis Greitāns), "Izcilnieks sabiedrības zinībās" – Lielvārdes pamatskolas 9.klases skolniece Elza Stepiņa (skolotājas Līga Rozenberga, Inese Rancāne), "Izcilnieks mākslās" – Jumpravas pamatskolas 1.klases skolniece Lote Aperāne (skolotāja Jana Čipāne) un "Izcilnieks sportā" – E.Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 12.klases skolniece Aiga Bernāne (skolotāja Iveta Puķīte).

Labākos nominācijā "Izcilnieks dabaszinībās un tehnoloģijās" sveica izglītības uzņēmuma "Lielvārds" valdes priekšsēdētājs Aivars Gribusts. "Jau otro gadu pēc kārtas pasniedzu balvu Zandai Jefremovai par izciliem sasniegumiem bioloģijā. Zandas darbs, viņas ieguldījums ir piemērs tam, ka jebkurā no mūsu novada skolām var iegūt izcilus rezultātus un nebūt nav jābrauc meklēt laimi kaut kur tālumā. Vajag tikai gribēt un ņemt visu to, ko dod mūsu skolotāji, un to atbalstu, ko sniedz vecāki," uzsvēra A.Gribusts.

A.Gribusts sveica arī otru izcilnieku šajā nominācijā Raineru Vorzu.

Izcilnieku nominācijā "Izcilnieks sabiedrības zinībās" Elzu Stepiņu apsveica SIA "Māris un CO" izpilddirektors Ģirts Zelmenis, kurš norādīja, ka uzņēmums cerīgi raugās uz novada jauniešiem un cenšas viņus atbalstīt. Kā florbola kluba "Lielvārde" pārstāvis Ģ.Zelmenis sveica arī "Izcilnieku sportā" – Aigu Bernāni.

Biškope un māksliniece Liena Muceniece, sveicot "Izcilnieku mākslās" Loti Aperāni, vēlēja viņai visu darīt ar brīvu, radošu garu un prieku.

Pateicības saņēma arī olimpiāžu un konkursu uzvarētāju pedagogi.

Lielvārdes novada pašvaldības Izglītības nodaļas vadītāja Inga Škapare pateicās skolēniem, viņu skolotājiem, izglītības iestāžu vadītājiem gan par piedalīšanos, gan par organizatorisko darbu.

"Mēs ļoti priecājamies par skolēnu sasniegumiem un ar lielu satraukumu gaidām protokolus no katras olimpiādes, lai paskatītos, kurā vietā ir mūsu novada skolas," atklāja I.Škapare.

Izcilākajiem un gaišākajiem Lielvārdes novada izglītības iestāžu prātiem bija iespēja sacensties savā starpā, uz ko aicināja pasākuma vadītājs, LTV erudīcijas spēles "Gudrs, vēl gudrāks" vadītājs Toms Grēviņš. Šajā spēlē uzvarēja Elza Stepiņa. Arī klātesošajiem bija iespēja pierādīt savas zināšanas.

Ar muzikāliem priekšnesumiem laureātus sveica Didzis Melderis un Gints Smukais.

