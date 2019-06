"Sidrabotie gadi" gadi no Lielvārdes dzīvesprieku jau desmit gadu rod dejā

Vasarsvētkos Rembates parka Spīdalas saliņā desmit gadu jubileju kopā ar draugu kolektīviem svinēja Lielvārdes Pensionāru biedrības deju kopa "Sidrabotie gadi".

Koncertballei jubilāri bija izvēlējušies zīmīgu nosaukumu "Nestandarta grumbainais dancotprieks". "Nekas šodien nebūs nogludināts, nenotiks precīzās ģeometriskās figūrās, sinhronās kustībās, toties dejots tiks ar prieku,"atklājot jubilejas koncertu, sacīja Lielvārdes Pensionāru biedrības priekšsēdētāja Nora Ivanova.

Stāstot par kolektīvu, N.Ivanova atklāja, ka nevienam no vairāk nekā 20 dejotājiem nav tāds vecums, kura gadu skaits sāktos ar skaitli "60". Visi deju kopas dalībnieki ir vecāki par 70 gadiem – pusei ir vairāk nekā 75, astoņiem gadu skaits sniedzas pāri 80, bet dažiem apritējuši jau 87. "Mēs esam par vecu, lai raizētos, ko par mums domā un runā, jo mēs esam sidraboti," piebilda N.Ivanova.

Koncertballi jubilāri atklāja ar koelktīva vadītājas Ārijas Priedītes radīto deju "Reiz dejojām valsi".

Ārija Priedīte vada kolektīvu no tā dibināšanas dienas. "Tas tiešām notika pirms desmit gadiem, kad Jēkabpils Tautas nama Eiropas deju kopas "Daugavietes" vadītāja Ausma Dombrovska atbrauca pie mums ciemos un pastāstīja, ka ir tādas Eiropas valstu dejas un aicināja iestāties šajā biedrībā. Eiropas valstu deju biedrībā tā arī neiestājāmies, bet dejojam sev un saviem draugiem ar savu repertuāru un dejotprieku. Nu jau apritējuši desmit gadi, ceram, ka dejosim vēl un vēl," teica Ā.Priedīte. "Sidrabotie gadi" ar savu piemēru iedvesmojuši arī Lēdmanes dejotājas, kur tapusi deju kopa "Dīva". Koncertā piedalījās arī "Aušas" no Amatas, "Luste" no Baldones, "Papardes" no Blomes, "Daugavietes" no Jēkabpils, "Tik un tā" no Kokneses un "Degsme" no Tirzas.

Deju kopas "Sidrabotie gadi" vadītāja pateicās par atbalstu Lielvārdes novada domei un Lielvārdes pensionāru biedrībai, kā arī Lielvārdes novada Kultūras centram, kurā dejotājiem iespējams iestudēt un mēģināt jaunas dejas.

Jubilejas koncerta noslēgumā deju kopu "Sidrabotie gadi" sveica Lielvārdes novada domes priekšsēdētāja vietniece Vita Volonte.

"Mīļie mūsu, sidrabotie! Pirms desmit gadiem, kad jūs izvēlējāties deju, nez vai jūs paši apjautāt, kā viss izvērtīsies. Mēs ar jums lepojamies, jo reti kurā novadā ir deju kolektīvs, kurā ir tik kupls kungu skaits. Pa šiem gadiem jūs esat daudz koncertējuši, ieguvuši daudz draugu, kuri ir kopā ar jums arī dzimšanas dienā. Mēs vairs nevaram iedomāties novadā nevienu pasākumu bez jūsu līdzdalības, bez jūsu dzīvesprieka, enerģijas. Jūs ar to visu dalāties ar mums, un līdz ar to mēs kļūstam bagātāki," sacīja V.Volonte.

Jaunu deju iestudējumi un daudzie koncerti nebūtu iespējami bez kolektīva vadītājas Ārijas Priedītes. Domes priekšsēdētājas vietniece V.Volonte kolektīva jubilejā Ā.Priedītei pasniedza Lielvārdes novada domes Pateicību par pašaizliedzīgu, radošu un aktīvu sabiedrisko darbību un ieguldījumu novada vārda popularizēšanā.

Deju kopu "Sidrabotie gadi" jubilejā sveica Lielvārdes novada Sociālā dienesta Sociālā dienas aprūpes centra vadītāja Vita Saleniece-Šmaukstele, Lielvārdes novada Kultūras centra mākslinieciskā vadītāja Maija Jaudzeme, kā arī draugu kolektīvi.

