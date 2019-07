Mūziķu grupa "Varang Nord" filmējusi videoklipu Lielvārdes novadā

Piektdien, 19. jūlijā, Lielvārdē ieradās sirotāji no Latgales. "Viking pagan metal" mūzikas stila grupa "Varang Nord" (ziemeļu varagi) filmēja mūzikas klipu sava ceturtā albuma "Pārķiuņa uomurs" (no latgaliešu valodas 'pērkona āmurs') singla dziesmai "Stuojīs!" (no latgaliešu valodas 'stājies').

Lielvārde filmēšanai tika izvēlēta skaistās dabas un kultūrvēsturiskās nozīmes dēļ. Filmēšana notika visu dienu, un grupa bija gan Lielvārdes parkā un pie Daugavas, gan filmēja Ogres upi pie Lobes kroga Lēdmanē, gan apkārt Akotu dižozolam, bija Dīnamarkas purvā. Filmēšana noslēdzās Uldevena pilī. Visas albumā iekļautās dziesmas skan latgaliešu valodā.

Grupa "Varang Nord" šogad 1.jūnijā uzvarēja "Metal Battle" konkursa Latvijas finālā un augusta sākumā dosies pārstāvēt Latviju un cīnīties par apmeklētāju atzinību un iespējām tikt pie vērtīga līguma ar kādu ierakstu kompāniju uz Eiropā lielāko un prestižāko metālmūzikas festivālu "Wacken Open Air". Saprotams, ka gribētāju braukt uz festivālu Vācijā ir daudz. Katru gadu jauno grupu konkursā "Wacken Open Air" festivālā cīnās 30-35 grupas no visas pasaules. Uzstāties vai vismaz apmeklēt šo festivālu ir katra metāla mūzikas cienītāja sapnis. Biļetes uz šo festivālu tiek iztirgotas divās dienās.

Aptuveni 80 kilometru attālumā no Hamburgas esošajā Vakenas pilsētiņā (tās iedzīvotāju skaits nesasniedz pat 2000) notiekošais "Wacken Open Air" šogad risināsies no 1. - 3. augustam. Parasti to apmeklē 85 000 - 110 000 cilvēku.

Lai lūst šķēpi un plīst vairogi, vēlam veiksmi un uzvaru!

Aleksandrs Čerņavskis, Tūrisma speciālists

